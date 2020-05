Slováček: Extraliga pro mě byl cíl a dalším bude, abych se v ní udržel

Jak došlo k vašemu přesunu do Českých Budějovic?

Po sezoně jsem sháněl agenta a kamarád David Tůma mi doporučil Martina Podlešáka. Nastínil jsem mu představy, které jsem měl, a postupně začal řešit různé nabídky. Nejkonkrétnější zájem byl ze strany Motoru, takže jsme se za dva dny domluvili na spolupráci. Šlo to rychle.

Už po minulé sezoně jste se poohlížel po extraligovém angažmá? Tehdy jste v první lize ovládl kanadské bodování obránců.

Nějaký zájem o mě byl, ale nemohl jsem odejít, protože jsem měl platnou smlouvu. Pokračoval jsem tedy i další rok ve Vsetíně, podařilo se mi zopakovat počet nasbíraných kanadských bodů a následně jsem se dočkal extraligového angažmá.

Za svou kariéru jste vystřídal tři moravské týmy – Vítkovice, Porubu a Vsetín. V nadcházející sezoně to bude poprvé, co budete nastupovat za tým z Čech. Vnímáte v tom nějaký rozdíl?

Myslím si, že to nebude žádný problém. Už když jsem byl v Ostravě, tak jsem byl daleko od domova, takže to pro mě nic nového nebude.

O extralize jste snil už odmala?

Každý mladý hráč má nějaké sny, kde by chtěl hrát. Postupně se vše vyvíjí a člověk o všem uvažuje reálněji. Když jsem zvládl přechod z útoku do obrany a rozehrál jsem se, tak jsem okamžitě věděl, že chci hrát co nejvýše. Extraliga pro mě byl cíl a dalším bude, abych se v ní udržel.

Řešili jste přesun na jih Čech společně s Vítem Jonákem, který do Motoru přišel také ze Vsetína?

Bavili jsme se o tom a říkal jsem mu, že mířím do Českých Budějovic. Vtipné bylo, že mi za dva týdny volal a prozradil mi, že do Motoru přestupuje taky. Prakticky všechny věci ohledně přesunu jsme řešili spolu, slíbil mi také, že mě provede městem a vše mi ukáže.

Jak vzali váš odchod ve Vsetíně?

Odešel jsem rozhodně v dobrém. S manažery klubu se znám velice dobře, tykáme si, takže mi popřáli hodně štěstí. Když jsem ještě nemohl oficiálně prozradit, kam budu odcházet, tak hádali, jaký klub to bude. Všechno proběhlo v přátelském duchu.

Dvě sezony po sobě jste v základní části nasbíral shodně 39 kanadských bodů. Přisuzujete to tomu, že ještě nedávno jste hrál v útoku?

Produktivitu ovlivňuje několik faktorů. Bylo to dané například stylem hry, který jsme pod trenérem Dopitou plnili. Snažili jsme se hrát s kotoučem, nechtěli jsme puky zbytečně jen nahazovat. Měl jsem i štěstí na spoluhráče, bez nich by to nikdy nešlo. Samozřejmě je to i z velké části dané tím, že jsem toho v útoku odehrál opravdu hodně.

Už jste se s trenérem Prospalem bavil o pozici v týmu?

Myslím si, že se mnou počítá jako s ofenzivním obráncem. Kdyby mě Motor kupoval jako defenzivního beka, tak by to asi nedávalo smysl. Nejspíš jsem ho oslovil útočným hokejem, takže po mně zřejmě bude chtít to samé.

Individuální letní přípravu absolvujete doma?

Ano, trénovat jsme začali prakticky ihned poté, co skončila celá sezona. Připravuji se s mým kondičním trenérem Tomášem Frolem, který je v kontaktu s budějovickým koučem Tomášem Cibulkou. Komunikovali spolu o tom, jak by tréninky měly vypadat, a začal jsem s plánem, který jsem dostal.

Už jste po přestupu v Budějovicích byl, nebo se chystáte až na začátku společné přípravy?

Zařizovali jsme si byt, takže už jsme tu společně s přítelkyní byli. Postupně si sem budeme vozit veškeré věci a budeme se zabydlovat. Budějovice už jsem si prohlížel, když jsme s nimi hráli sérii v play off, a je to opravdu krásné město.