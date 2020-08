Baránek, Klhůfek, Vopelka ani Ville v Budějovicích neuspěli

„Všichni přišli do přípravy fyzicky připravení, v případě Baránka, Klhůfka a Vopelky se jednalo o hráče s extraligovými zkušenostmi. Jsme rádi, že nám vytvořili konkurenční prostředí, ale byla jasná domluva, že musí v přípravě přehrát hráče na svých pozicích, což se nestalo,“ uvedl asistent trenéra Aleš Totter na klubovém webu.

Zkoušení hráči měli minimální čas, aby hlavního kouče Václava Prospala přesvědčili o svých kvalitách, přípravu Jihočechů totiž poznamenala čtrnáctidenní karanténa kvůli nemoci covid-19.

„Bohužel pro ně bylo zkušební období zkráceno minimálně o týden kvůli karanténě. My už ale museli o zúžení rozhodnout, kádr není nafukovací, nemůžeme teď ani v jednom dni cokoliv vypustit a zanedbat. Musíme jet naplno. Rozhodli jsme se tak jít dál s hráči, které známe a kterým věříme,“ řekl Totter.

Zpět do juniorského týmu se přesunuli brankář Marek Dvořák, obránci Jiří Remta a Dominik Vaněk a útočník Vojtěch Bárta. Útočník Jáchym Kondelík příští týden odcestuje do zámoří, v kádru naopak zůstal útočník Matěj Toman, který působení v Kanadě ukončil.

V přípravě zůstává i jednadvacetiletý brankář Jiří Patera, který v létě podepsal smlouvu s Vegas Golden Knights. „Vypadá to, že do USA poletí nejdříve v průběhu listopadu. Uvažujeme, že bychom si ho do té doby nechali, a je reálná šance, že by tu byl k dispozici i pro zápasy. Ne nadarmo byl draftován do NHL, v zámoří se strašně zlepšil v rozehrávce holí, je to moderní aktivní gólman. Je to pro nás varianta, vedení podniká kroky, abychom mohli Pateru využít,“ dodal Totter.