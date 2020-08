Vynucená pauza končí. Hokejisté Českých Budějovic zahájí pohár proti Spartě

„Je to náročné. Zvykali jsme si na ledě, a pak jsme na dva týdny vypadli. Bruslení a technika po letní pauze nikdy nejsou takové. Ani psychicky to nebylo nic moc. Sledovali jsme, jak už ostatní týmy hrají, a my museli sedět doma,“ popisuje útočník Martin Novák.



Stejně jako ostatní hráči i trenéři však věří, že na celkovou přípravu výpadek nebude mít vliv. „Věřím, že to doženeme. Naštěstí karanténa nepřišla úplně blízko začátku sezony. Oproti ostatním máme nyní trochu manko, ale pořád je dost času to dohnat,“ tvrdí 31letý forvard.

Českobudějovický klub je poučený a zavádí zejména pro A tým přísnější hygienická opatření. „Snažíme se minimalizovat kontakt s okolím. Prakticky jediný náš pohyb na veřejnosti je, když projdeme mezi halami a jdeme zadem do kabiny. Situace si to žádá,“ ví Novák.

Krátce po návratu na led provedli budějovičtí trenéři první řez kádrem. Skončili všichni testovaní hráči. Mezi nimi byli obránce Marek Baránek či útočníci Pavel Klhůfek, Lukáš Vopelka a Francouz Malo Ville. Zpět do juniorky se vrátili brankář Marek Dvořák, obránci Jiří Remta a Dominik Vaněk a útočník Vojtěch Bárta.

Patera by mohl zůstat

S týmem zůstávají mladíci Václav Svach, Martin Beránek, Jakub Čížek, Matouš Hrubec a Matěj Toman. Zajímavě se rýsuje možnost setrvání brankáře Jiřího Patery, který má podepsanou smlouvu s týmem Vegas v NHL.

„Vypadá to, že do USA poletí nejdříve v průběhu listopadu. Uvažujeme, že bychom si ho do té doby nechali, a je reálná šance, že by tu byl k dispozici i pro zápasy,“ uvedl pro klubový web asistent trenéra Aleš Totter.

Proti Spartě to dnes bude první utkání po pěti měsících. „Už se moc těším na zápasy, i když půjdou v rychlém sledu. Nehráli jsme skoro půl roku,“ zdůrazňuje útočník Novák.

Právě souboj s Pražany bude pro zkušeného forvarda prestižní. V klubu několikrát působil, ale odehrál zde jen čtyři duely v extralize. „Bude to pro mě něco speciálního. Jsem prakticky celý život hráčem Sparty, byl jsem s týmem třeba i při play off. Kluci v kabině mi to dávají k dobru, takže se na dnešní zápas extra těším,“ hlásí.



Už v úterý Motor hostí Plzeň od 17.30 hodin, ve čtvrtek pak jede na Kladno, kde je začátek v 18 hodin.