Místo domů na Slovensko, Vopelka zkusí hokejové štěstí v Košicích

12:12

Hokejový útočník Lukáš Vopelka, který v minulých sezonách působil i v hradeckém Mountfieldu, by měl právě probíhající hrát na Slovensku. Vicemistr světa do 18 let 2014 míří do Košic.