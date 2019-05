Chci se tu ukázat, říká posila olomouckých hokejistů Klimek

Jak se zrodil váš příchod do Olomouce?

Ve Spartě už mi nenabídli smlouvu, potom se naskytla možnost jít do Olomouce a já jsem neváhal. Kývl jsem na to téměř hned, líbí se mi mančaft, který hrál výborně. Také Ostrava, odkud jsem, je v dojezdové vzdálenosti a přiblížil jsem se domovu. Celkově mám na Olomouc samé dobré reference – na tým, trenéry i vedení.

Bylo pro vás důležité, že jste se s trenérem Motákem potkal ve Spartě?

Samozřejmě hrálo roli, že ho znám a on zná mě, takže víme, co od sebe očekávat. Bylo toho dohromady víc. Jakmile nabídka z Olomouce přišla, tak jsem byl strašně rád a neváhal jsem.

Které hráče znáte z dřívějška?

Se Strapem i s Kolouškem (Strapáč a Kolouch) jsem hrál ve Vítkovicích, Zbyňka Irgla jsem tam taky potkal, se Švrčkem a Honzou Lukášem jsme se potkali zase na Spartě. Tak deset kluků určitě znám, nejdu tedy do úplně cizího prostředí.

Plánujete dojíždět na Hanou s ostravskou partou?

Budeme dojíždět a po zápase tu přespíme. Bavil jsem se s kluky z Ostravy, že je to čtyřicet minut, to jsem jezdil v Praze z domu na zimák, takže jsem na to zvyklý. To se dá v pohodě.

Čeho byste chtěl s Olomoucí dosáhnout?

Poslední dva roky se tu hrál výborný hokej a dvakrát s koncem ve čtvrtfinále. Každý má cíl a sen posunout to o krůček dál. To by bylo moc pěkné. Samozřejmě, nemůžeme se dívat nahoru, ale musíme za tím jít postupnými krůčky a tvrdou prací.

Bude tu menší tlak než ve Spartě?

Nevím, ještě jsem v Olomouci nehrál. Myslím, že tlak si na sebe každý vytváří sám, každý chce hrát dobře, dělat body a vyhrávat. Na druhou stranu, ve Spartě se vše víc mediálně propírá a článků o ní bylo hodně. Osobně to však moc nesleduju, přečtu si titulky a to je vše. Uvidím, těším se, jaké to bude v Olomouci. Mám chuť tu pracovat, ukázat se a hrát dobře.

Trenér Moták ve vás vidí univerzálního hráče do útoku. Tušíte, jakou budete mít roli?

Ještě jsem se s trenéry nebavil, jsem tu první den. Sedneme si a řeknou mi, co ode mě očekávají a co bych měl plnit.

Jak se ohlížíte za minulou sezonou ve Spartě?

Byla všelijaká. Měli jsme dobrý začátek, kdy jsme se vyšvihli nahoru. Pak jsme měli hodně zraněných a trochu se rozbilo to, co fungovalo na začátku. Až jsme se dali do kupy, hráli jsme ke konci dobrý hokej a zase jsme se zvedali. V předkole jsme předváděli nejlepší hokej za celou sezonu, byli jsme herně lepší než Vítkovice, přestříleli jsme je. Bohužel jsme to nevyjádřili gólově, Bartošák nás vychytal, byl v sérii rozdílový hráč.

Jak na vás zapůsobil trenér Uwe Krupp?

Vyzařuje z něj přirozený respekt. Má dva metry, je to chlap jak hora a něco dokázal. Jeho hráčská kariéra je neuvěřitelná, má Stanley Cup a také trénoval reprezentaci. Hokej je všude víceméně hodně podobný a cvičení také, takže bych neřekl, že v tomto přinesl něco úplně nového. Spíš z taktické stránky to byly nové věci, které jsme neznali a museli jsem si na ně zvykat. Pro Spartu je dobře, že zůstane. Něco tam začal budovat a nemělo by smysl, kdyby po jednom roce skončil. Je dobrý trenér a myslím, že to ještě ukáže.

Minimálně přinesl novinku nočního tréninku.

Trénink v noci jsem zažil poprvé. A doufám, že také naposledy.

V Olomouci se musíte zase připravit na tréninky ve velké zimě. Jak vnímáte přesun z luxusní O2 areny?

Je to trochu něco jiného, člověk cítí, že je tu trochu větší zima. Ale myslím, že to nebude žádný problém. Jakmile se člověk začne hýbat, je mu hned teplo, někdy až moc.

Jak se vám v Olomouci hrávalo v dresu soupeře?

Vždycky se mi tu hrálo dobře, pokaždé tu byla dobrá atmosféra. Když sem přijde tři a půl tisíce lidí, udělají super atmosféru, kdežto když přijde tři a půl tisíce do outůčka, říkáte si, že tam nikdo není. Vždycky tu byli výborní fanoušci a Olomouc hnali. Doufám, že to tak bude i dál.