Vyškolený Litvínov. Z naší strany špatný zápas, ulevil si Jarůšek

„Z naší strany špatný zápas. Konečně bychom s tím měli něco udělat. Ale jak z toho ven? To tady asi nikdo neví,“ krčil rameny litvínovský útočník Richard Jarůšek.

Přitom v 1. třetině hostující Berani dlouho připomínali krotké beránky, Verva je přestřílela 12:3. Jenže své první dvě přesilovky nevyužila, zato Zlín ano, a když je proložil dalším zásahem prakticky do prázdné branky, vedl 3:0. „Pokaždé si to krásně nahráli do prázdné, tam se to lámalo,“ tvrdil Jarůšek. „Pak nám dá hráč gól vsedě, to by se nemělo stávat.“

Vsedě skóroval u tyčky Francouz Claireaux, završil tak báječnou devítiminutovku Zlína, v níž získal čtyřgólový náskok. Ve 3. třetině se sice za domácí trefili Jarůšek a v přesilovce Mahbod, jenže to už šlo jen o pozdní honění bycha.

„Rozhodla 2. třetina, kdy jsme čtyřikrát inkasovali po hrubých chybách jednotlivců. Dostali jsme lekci z produktivity,“ mínil litvínovský asistent trenéra Jindřich Kotrla. „Pořád nás trápí stejný problém, nemáme hráče na masce, tudíž gólman střely vidí a všechny pochytá,“ posteskl si asistent.

Chybovali nejen hráči, ale i realizační tým Vervy. Nevytěžoval nejlepšího obránce Pavelku, který půjde zpátky do Sparty. Ovšem hostování mu platí do konce ledna. „Rozhodli jsme se hrát na sedm beků, nedostal se do hry. Chtěli jsme zapracovat jiné hráče,“ vysvětlil Kotrla, pak uznal: „Určitě je luxus ho nechat stát, trošku jsme pochybili.“

Zlínu, který z posledních devíti zápasů vyhrál sedmi, vyšel taktický plán. „Chtěli jsme přežít 1. třetinu, protože Litvínov s pomocí fanoušků dokáže vytvořit velký tlak. Podařilo se nám to. A ve 2. třetině jsme čekali na přesilovku, věřili jsme si, že nějakou proměníme. Vyšla hned ta první. Potom jsme dali krásný gól z protiútoku a dýchalo se nám líp,“ popsal zlínský útočník Jakub Šlahař, autor tří gólových asistencí.

Učebnicové kombinace Zlína končily vyšachováním litvínovské defenzivy. „Všechno si sedlo přesně na lopatu, góly byly do prázdné brány,“ líbilo se Šlahařovi, zato domácí forvard František Gerhát se mračil: „1. třetina nebyla z naší strany vůbec zlá, měli jsme víc ze hry, ale po prvním gólu nám odešlo úplně všechno.“

Předposlední Litvínov vyhrál naposledy před Vánoci proti posledním Pardubicím. Je před nimi o tři body a má zápas k dobru. „Nesmíme na tu sérii myslet, to vás ještě víc ubíjí. V tuhle chvíli je všechno špatně, musíme makat,“ burcuje Jarůšek. V pátek na ledě Vítkovic to bez dřiny nepůjde, soupeř má jen o bod víc.