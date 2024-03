Rádi hvězdám pomůžeme rozhodnout, usmíval se Zygmunt po skalpu Komety

„Myslím si, že to byla výborná práce od všech kluků. Všichni jsme od samotného začátku věděli, o co hrajeme, napadaly nám tam góly. Můj na 1:0, potom se Kundra pěkně trefil do víka a už to šlo,“ vyprávěl čtyřiadvacetiletý Polák o tom, jak se Litvínov dostal ke dvěma výhrám v Brně a postaral se o zatím nejpřekvapivější vývoj ze všech čtvrtfinále.

Na nedělní výhru 2:1 po nájezdech navázal jeho tým pokořením Komety v podobě vítězství 5:1 a doma bude hrát o ukončení série.

Uvolnila vás nedělní vítězná bitva s devíti sériemi nájezdů na konci?

Trochu ano. Je to výhoda, když vyhrajete nájezdy, ještě takové, jaké se odehrály tady. To bylo neskutečné. Myslím si, že nám to pomohlo.

Pohled trenéra Karla Mlejnka: „Jsme samozřejmě rádi, že třeba první gól vybojovala čtvrtá formace. Přispěje to k tomu, že tým může být ještě víc pohromadě, než je.“

Taky vám ve druhém zápase pomohlo rozložení produktivity do tří útoků. Bratři Kašové se do listiny střelců nezapsali, zato všechny další lajny ano.

Jsem si jistý, že Dejv s Ondrou (Kašovi) zase svoje góly nastřílí. My jim rádi pomůžeme vyhrát zápas. (úsměv)

Hodně gólů jste dali dorážkami. Byla vaše taktika donutit brněnské gólmany vyrážet puky před sebe a dorážet je?

Tak se hraje v play off, to jsou typické góly ve vyřazovací části. Vždycky se tam někde odrazí puk a je potřeba ho sledovat. Tady se už nehraje na krásu, což je vidět i v tomto čtvrtfinále. Jenom dostat puk do brány, to je celé o co jde. Udělat skvělou akci v těchto bitvách už je dost těžké.

Uklidňuje vás, jak znamenitě si zatím vede brankář Matej Tomek?

Je výborný, chytá skvěle. Cítíme v něm velkou oporu, proto se nám hraje dobře.

Litvínovský gólman Matej Tomek během zápasu s Kometou Brno.

Prozradíte, jak moc je pro něj prestižní bitva s Kometou, která ho před časem odložila?

(úsměv) To se musíte spíš zeptat jeho než mě.

Pokud je známo, nechce se ke Kometě vyjadřovat.

Já si myslím, že to bere dobře. (úsměv)

Říkali jste si během pondělního zápasu za vysokého vedení, že je potřeba udržet disciplínu, aby se duel nezvrhl?

Šli jsme do všeho pořád naplno. Člověk to nemůže pustit z rukou, hraje se play off a nikdy nevíte, co se stane. Také jsme chtěli být dobře připravení, napadat a hrát náš hokej.

Změní se tento hokej nějak doma na úzkém hřišti?

Věřím tomu, že budeme hrát pořád stejně. Zase budeme chtít být aktivní, napadat, dostávat puky na bránu a dávat góly. Myslím si, že bude vyprodáno a diváci nás podpoří. Vedení 2:0 v sérii je super, ale pořád ještě neznamená, že je rozhodnuto. Jdeme s čistými hlavami do našich domácích zápasů a budeme je chtít vyhrát.