Soužení s Tomkem pokračuje. Nedal jsem mu to do lapačky schválně, řekl Flek

Soužení Jakuba Fleka v zápasech proti Litvínovu, jemuž jedenatřicetiletý reprezentant v základní části nedal gól, pokračuje i v play off. Názorně se to ukázalo v pondělním druhém utkání, kdy jel Flek sám na Mateje Tomka a trefil ho do lapačky.

I proto se v sérii Komety s Litvínovem schyluje za stavu 0:2 na zápasy z pohledu papírového favorita a před stěhováním čtvrtfinále na sever Čech překvapení.

„Nenazval bych to smůlou. Snažíme se dělat maximum, abychom gól dali, samozřejmě jsem mu to nehodil do lapačky naschvál. Chtěl jsem to proměnit za každou cenu, on byl dnes lepší než já,“ přiznal brněnský útočník sebekriticky.

72 střel vyslala Kometa v prvních dvou zápasech čtvrtfinále na branku Litvínova. Dala jen dva góly.

Byl jste hned rozhodnutý zvolit tohle zakončení?

Chtěl jsem si nejprve počkat na gólmana. Trochu jsem naznačil, potáhl jsem si puk lehounce do forhendu, čekal jsem, že půjde se mnou, a pak jsem chtěl zvolit střelu do protipohybu na lapačku. Bohužel gólman se ani nehnul. Zůstal stát a já jsem ho prakticky trefil do té připravené lapačky.

Je frustrující, že si s Tomkem až na dva vstřelené góly nedovedete poradit?

Byla to první velká šance v zápase, kdybych ji proměnil, tak by se to asi vyvíjelo jinak. Takže to, jak se říká, beru na sebe. Frustrující to je, ale myslím si, že není čas být negativní. Nemůžeme být nadšení z toho, jak se série vyvíjí, ale dokud neskončí poslední zápas, musíme do toho dát všechno.

Brněnský Tomáš Vincour ve velké šanci, v bráně Matěj Tomek z Litvínova.

Překvapil vás něčím Litvínov?

Nerad bych komentoval hru soupeře. To si pak rozebereme za zavřenými dveřmi. My se musíme soustředit hlavně na sebe, co můžeme udělat líp, v čem se zlepšit a jak najít cestu, kterou je porazit.

V čem třeba?

Z mého pohledu jsme dostali až laciné góly z nedůslednosti. Musíme se připravit, abychom v příštím zápase byli lepší.

Podepsala se na vás v druhém utkání i koncovka toho prvního, které jste prohráli na nájezdy? Ve smyslu, že když jste i v pondělí prohrávali, šly vám hlavy dolů?

Hlavy máme nastavené dobře. My, co máme v kabině slovo, se to snažíme hecovat, aby byly hlavy nahoře za jakéhokoliv stavu. Vím, že teď je to něco jiného, ale v sezoně jsme si dokázali, že můžeme otočit zápas za jakéhokoliv stavu, takže jsme si pořád opakovali, že to zkusíme, že nic není ztracené. Na to mít hlavy sklopené teď není prostor.

Co říkáte tomu, že dostal brněnský obránce Jan Ščotka třízápasový trest za faul na Michala Guta z nedělného zápasu číslo jedna?

Můžu to vůbec já říct? Překvapilo mě to, nečekal jsem, že trest bude takhle vysoký. Bohužel se to takhle rozhodlo. Musíme se s tím poprat, jdou tam jiní kluci, věřím, že to zvládnou a že to zvládneme celkově jako tým.