Bez frází. Lídr Kaše vzkazuje: Kometa je nejhratelnější, bát by se měla nás

V Česku se mluví spíš opatrněji.

Někdo je hodně pověrčivý, aby se něco nezakřiklo. Na druhou stranu jít se zdravým sebevědomím do série není na škodu.

Jaký je tedy Brno soupeř?

Nemůžu říct, že jako Plzeň, pak jsem za to trošku dostal nálož. (smích) Ale myslím si, že z těch čtyř, co jsme si mohli vybrat, je Brno nejhratelnější. (smích) Já se na něj těším, bude to dobrá série, oba týmy jsou hodně vyrovnané. Čekám hezkou sérii pro oko diváka.

Kdo vám vyčetl, že jste Plzeň označil za nejhratelnější?

Než jsme sérii začali, kluci si ze mě dělali srandu, že do novin se tohle úplně neříká. Já to bral tak, jak jsem to cítil. A jsem rád, že předkolo dopadlo, jak jsem říkal. (smích) Hlavně můj brácha trošku mě popichoval.

Nevydráždil jste teď Kometu?

Vám se to líbí, vy to chcete slyšet! (smích) Musíme si to rozdat na ledě, ne přes rozhovory, které beru s nadsázkou. Ale proč si nevěřit? Myslím, že v play off si každý tým musí věřit. Ne vstupovat do sezony, že stačí udělat předkolo, že stačí 13. místo a záchrana. Musí se chodit do sezony s největším cílem – a tak to máme v Litvínově nastavené.

Trénink hokejového Litvínova před startem čtvrtfinále extraligy s Kometou Brno. Zleva Ondřej Kaše, kouč Karel Mlejnek, David Kaše.

Jak jste nažhavený na čtvrtfinále?

Hodně! Play off je určitě něco jiného než základní část, ale když to řeknu blbě, já byl nažhavený na každý zápas, každý jsem si užíval. Tohle je třešnička na dortu, zvlášť když tady čtvrtfinále nebylo dlouho. Vím, že od titulu se toho tady moc nevyhrálo, možná vůbec nic. Ale to jsem jen slyšel, jak úplně přesně to bylo, nevím. Tyhle věci nečtu.

Jaká může série být?

Nikdo samozřejmě nevíme, s čím druhý tým přijde. Ale myslím, že by naše čtvrtfinále mohlo být útočnější než zbylé série. Máme s Brnem bilanci 2:2 na zápasy, ale ty dva jsme ztratili v posledních minutách. Myslím, že by mělo mít strach víc Brno než my z Brna.

V základní části jste byl třetí nejproduktivnější hráč extraligy, v předkole jste nebodoval. Štve vás to?

Já od začátku sezony opakuji, že je úplně jedno, kdo dá góly. V play off to platí dvojnásob. Důležité je, že jsme vyhráli 3:0 na zápasy, měli jsme docela velký odpočinek a je úplně jedno, kdo body a góly dává. Samozřejmě vnímám, že jsem na nule, protože se o tom něco napsalo. Ale trenéři ani šatna to nezmiňují.

Šlo spíš o souhru okolností?

Určitě. Je o hodně lepší vyhrát 3:0 na zápasy a být bez bodu, než mít pět bodů a 0:3 prohrát. Takhle to vidím já. Já šel do Litvínova z určitého důvodu. A myslím si, že tím důvodem není, abych si tady honil ego. Samozřejmě body se ode mě čekají, já je od sebe čekám taky.

Litvínovský útočník Ondřej Kaše slaví vítězství s fanoušky.

U vás jsou produktivní všechny řady, je to velké plus?

Určitě je důležité, že to nestojí jen na našem útoku. V play off úplně nerozhodují top lajny, ale většinou kluci ze třetích čtvrtých pětek, což se potvrdilo v sérii s Plzní.

Plzeň se vás a vašeho bratra snažila rozhodit a David docela startoval.

Jako že byl rychlý ve startech? (smích) Hlavně v prvním zápase bylo evidentní, co proti mně a bráchovi budou chtít hrát. Možná se to až moc pustilo, dovolili jim to. Od druhého zápasu to bylo docela v klidu, rozhodčí nastavili nějaký metr. Brácha je takový, ale to k tomu patří. Dostane sekeru, další věci, pak to v něm vygraduje. Myslím, že v rámci možností jsme to ustáli dobře.

Dá se něco podobného čekat i od Komety?

Nějaká taktika tam jistě bude, každý tým ji má. I my. Nechci, ať to vyzní špatně, ale Brno je hokejovější než Plzeň, takže si myslím, že tak úplně to nebude.

Nějaké drobné provokace se ale asi čekat dají.

Proti tomu nejsem. Ovšem pořád si myslím, že by to mělo být v mezích fair play. Nemám rád, když vám někdo na ledě nadává do všeho možného a po zápase chce být v uvozovkách kamarád. Na hřišti si můžete něco říct v emocích, ale mělo by být v nějakých mantinelech.

Kvůli čtyřzápasovém trestu za napadení plzeňského Schleisse vám bude chybět klíčový obránce Janis Jaks. Jak vnímáte jeho postih?

Je hodně přísný, navíc zasahuje do další série. Chápu, že v rámci předkola byl Lev potrestaný, tohle je jiné. Chybět nám bude určitě, o tom žádná. Doufám, že se s tím popasujeme, jak nejlíp umíme. Na čtyři zápasy to nebylo, na míň.

Jaký soupeř je Kometa?

Sezonu měli od začátku hodně na houpačce, zpočátku se jim moc nedařilo. Uvidíme, s čím na nás nastoupí, teď hrají hodně odstoupenou obranu. Pro nás je důležitý týmový výkon, týmový duch. Radovat se z každého gólu, ať ho dá kdokoli. V tom je naše síla. Uvidíme, jak moc budeme trpěliví. Série začne v neděli, potom budeme moudřejší.

Dodržujete nějaký rituál?

Jako tým žádný nemáme. Ani nemám rád, když se na play off začne něco měnit. Profesionální hráč by se měl nachystat na 110 procent do každého zápasu. To platí i pro tým. A stejně, i kdybychom něco měli, nejspíš vám to ani neřeknu. (smích)