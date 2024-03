Dědku, plácneme si? Žena ví, že jsem šašek. Werich mladší i o Navrátilové

„Odmala jsem byl komediant,“ spustí Jiří Werich Petrášek, syn českého velikána Jana Wericha.

Ovšem dnes bude řeč o sportu, protože: „Mé srdce se rozdělilo na dvě půlky. Jedna patří hokejové Spartě, druhá fotbalové Dukle.“

Jak se to stane?

To je velice jednoduché. Strýc mě odmalinka brával na Duklu, chodím na ni už 61 let. Jako žáček první třídy jsem tam viděl všechny ty slavné poháry, a tak mi přirostla k srdci. Píšu pro ni pravidelně glosy do Hlasatele z Julisky a doufám, že v tom budu pokračovat v první lize. Jsme bod za Vyškovem!

A Sparta?

Hokej nehrála žádná Dukla kromě Jihlavy a tak daleko přízeň nemám. V televizi jsem odjakživa fandil Spartě. Když jsem se nedávno vrátil po dlouhé době z Děčína do Prahy, koupil jsem si permanentku a chodím pravidelně. Bohužel se v první lize, tak se u nás říká druhé soutěži, žejo, plácá už hodně dlouho Slavia. Já toho lituju, i když fandím Spartě. Vzpomínám si na nádherné souboje pražských S.