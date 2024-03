Pešán o cestě Tygrů ze dna: Obrovská zkouška nervů. Spartě se dobře nespí

„Byla to obrovská zkouška nervů pro všechny v naší organizaci. Klobouk dolů, že jsme našli cestu, jak se z toho vyhrabat,“ řekl Pešán po výhře 4:1 v rozhodující páté bitvě série.

Co nastartovalo Liberec k obratu v předkole s Olomoucí?

V prvních dvou zápasech jsme udělali spoustu chyb. Možná v tom byla trošku bohorovnost, možná jsme chtěli být ofenzivní... Pak jsme se ale narovnali, lídři týmu to vzali za správný konec a otočili sérii.

Může vám takový obrat psychicky pomoci do dalších bojů?

Spíš jsme ukázali to, že když lídři říkají správné věci a hlavně je dělají na ledě, tým může být velmi silný. Upozadili jsme naše ofenzivní zbraně a všichni se obětovali pro to, aby sérii i za takhle nepříznivého stavu otočili.

Není lepší si projít těžkým bojem, než postoupit hladce?

Ne, jednodušší by bylo vyhrát sérii 3:0, protože tohle jsou opravdu muka.

V čem nejvíc?

Člověk vstoupí do předkola s tím, že v závěru základní části bojoval o čtyřku, těsně to nevyšlo, tým se pak během jednoho kola propadl o další tři místa, a najednou prohrával v předkole 0:2 po nešťastných gólech v prodloužení. To byla obrovská zkouška nervů pro všechny v naší organizaci. Klobouk dolů, že jsme našli cestu, jak se z toho vyhrabat.

Hokejisté Liberce slaví výhru nad Olomoucí a postup do čtvrtfinále.

Nepřepadaly vás černé myšlenky?

Černé myšlenky mě přepadaly po každé minutě, kdy jsme nedali branku a kdy jsme v prvním a druhém zápase inkasovali v prodloužení. Rozhodně to nebyla růžová cesta, kdy bych strašně moc věřil, že sérii otočíme. Bylo ale zásadní, že po příjezdu do Olomouce jsem najednou viděl trošku jiné mužstvo. Viděl jsem vážný realizační tým, vážné lídry, a tam jsem si začal uvědomovat, že ta série se jednoznačně dá otočit. Bylo důležité, abychom to jako realizační tým nezkazili zbytečnými mítinky. Musím poděkovat svému asistentovi Jirkovi Kudrnovi, který obrovskými emocemi na trénincích i před zápasem tým nastavil, a my jsme potom už jen doplnili nějaké detaily. Smekám před lídry našeho týmu.

Co nakonec rozhodlo o tom, že rozhodující pátý zápas odchytal Dávid Hrenák?

Rozhodlo to, že vyhrál dva zápasy za sebou v Olomouci. Daniel Král v prvních dvou utkáních chytal fantasticky, ale prostě nevyhrál, a tak to nakonec byla jasná volba.

V posledním zápase předkola po zákroku na hlavu musel odstoupit král extraligových střelců Jakub Rychlovský. Hodně jste si oddychl, že asi bude v pořádku?

Viděl jsem, že byl otřesený, ale po zápase se už usmíval. Ten zákrok na něj byl podle mě šílený. Kuba se snažil vrátit na led, ale nechtěli jsme nic riskovat. Budu doufat, že bude zpátky ve hře, protože je to klíčový hráč našeho mužstva.

Co jste říkal bouřlivé atmosféře v publiku při rozhodujícím zápase předkola?

Bylo to fajn, vedli jsme, takže nás lidi podporovali. Fandili hrozně moc a byl to možná přesně ten zlomový prvek zápasu, který jsme potřebovali. Jen bych byl hrozně rád, aby nám lidi věřili, že i když prohráváme, všichni děláme maximum, a aby byli takovým obrovským jazýčkem na vahách i v situacích, kdy se nám tolik nedaří.

Ve čtvrtfinále vás čeká Sparta, kterou Liberec tradičně umí potrápit...

Myslím, že se teď Spartě úplně dobře nespí. My jsme na druhou stranu dohráli strašně těžkou sérii, kdy jsme se zvedali ze dna. Na Spartu ale začínám myslet.