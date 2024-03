Zlato, nic neplánuj, začíná play off! Manželka hokejisty Sobotky vypráví

Až sparťanští hokejisté odstartují od pátku boje v play off, možná ji v O 2 areně potkáte. Se Spartou je spjatá odmalička. Její otec Jiří Novotný získal s fotbalovým klubem z Letné čtrnáct titulů. Ten hokejový v rodinné sbírce zatím chybí. Právě Vladimír Sobotka, jeden z lídrů týmu, má pomoci Spartě ke kýžené trofeji.

Sympatická blondýnka Nicole byla svému muži po boku během angažmá v NHL v St. Louis a Buffalu, rovněž v Omsku či Švýcarsku. Teď žijí čtvrtým rokem v Praze.

Sparta začne čtvrtfinále doma Hokejisté Sparty, po základní části druzí, zahájí boj o titul v pátek a v sobotu (15. a 16. března) na domácím ledě proti Hradci Králové, nebo Liberci. Vstupenky můžete zakoupit zde.

Když ale zavítáte k Sobotkovým na kafe, nepoznáte, že jste v hokejové rodině. Žádné zarámované dresy, medaile, poháry. Snad jen pár puků u gauče. „Vláďa má vše u rodičů v Třebíči. Výstavku plánuje i doma, ale asi až po kariéře.“

Což zatím nehrozí. V lednu prodloužil o rok smlouvu.

Snadné rozhodování. Spartu má rád, jiná varianta nepřipadala v úvahu. Moc chce titul. V létě mu bude sedmatřicet, kolik ještě bude mít možností? Až teď se startem play off pro nás vlastně začíná sezona.

Co je u vás jinak?

Snažím se s Vláďou moc nerozebírat běžné provozní věci, tolik na něj nemluvit, neorganizovat výlety. Stejně se dozvím: Zlato, teď je play off, nic neplánuj, nic neřeš. Podobně to měl v Americe i v Rusku, v Česku to prožívá snad ještě víc. Co se ale téměř nemění, je Vláďův předzápasový režim.

Ten vypadá jak?

Důležité je, aby se dobře vyspal. K snídani si dá míchaná vajíčka, k obědu lehký oběd - těstoviny, rýži, maso. Pak chce mít klid a soustředit se jen na zápas, takže s dcerkami většinou někam vyrazíme. A když taťka odjede na zápas, začneme se vypravovat my. Máme samozřejmě sparťanské dresy, ale na play off vždy něco vymýšlíme, abychom se odlišily. Teď budeme mít všechny partnerky hráčů i děti speciální sparťanské bundy.

Sparťanští útočníci Vladimír Sobotka a Michal Řepík slaví gól proti Litvínovu.

Jezdíte i na venkovní zápasy?

Moc často ne, hraje se pozdě, holky musí na kutě. I když nedávno jsme byly na Kladně. Tam byla teda kosa! Trochu rozdíl vyměnit O 2 arenu za kladenský zimák. Pokud se ale kluci dostanou do finále, pojedeme klidně do Třince, to je jasné.

V říjnu sparťané prohráli čtyři ze šesti zápasů. Neznat výsledky, poznala byste to?

Určitě. Vláďa dorazí domu a tváří se jak kakabus. Víte, on je poctivec, svědomitý, hokejem žije. Takže po prohře si pustí zápas znovu a snaží se hledat chyby. Co se nepovedlo, co příště zlepšit...

A naopak po výhře?

Tak to má povídavou, navrch když dá gól. A večer se odmění nějakou čokoládou, miluje sladké. Ale sport u nás běží v televizi stejně, holky rády sledují Spartu hokejovou i fotbalovou. Vědí, že tam hrával děda Jirka.

Kapitán, legenda klubu. Když se řekne Sparta, co se vám vlastně vybaví? Dětství. Se Spartou jsem vyrůstala. Chodily jsme s mamkou fandit na Letnou, do Parkhotelu, kde jsme se všichni scházeli. Bavili jsme se s Horňákovými, Sieglovými, taky s hokejisty. Žemlička, Zelenka... Když Vláďa přišel do Sparty a já tam tyhle kluky potkala zas, vzpomínky se mi vrátily.

Jiří Novotný

Váš idol byl kdo?

Líbil se mi Jožka Kožlej, táty spoluhráč, slovenský útočník. Bylo mi snad sedm, když jsem ho platonicky milovala a štvalo mě, že je ženatý. No a pak David Beckham. Toho jsem měla na plakátu nad postelí.

Koho ze sportovců si oblíbily dcery? Teda kromě tatínka.

Kašičku! Davida Kašeho zbožňovaly, dělal s nimi blbiny. Teď už je v Litvínově. Když kluci vyhrají, můžou si vzít děti do kabiny, na to se holky vždy těší. Teď si oblíbily Aarona Irvinga, to je taky šprýmař.

Váš muž působí jako kliďas, co ho dokáže naštvat?

Marně přemýšlím. Je opravdu pohodář, flegmatik, máloco ho rozhází.

Zkritizujete ho někdy?

Párkrát jsem to zkusila, ale dostala jsem odpověď: Prosím tě, neřeš to. Hokej rozebírá hlavně s kluky v kabině. Ale dcerky mu do toho občas kecají: „Tati, dneska si nehrál moc dobře, měl bys rychleji bruslit, víc střílet.“ Vychoval si vlastní kritiky.

Většinou jde na něj chvála. Sobotka, dobrý do ofenzivy i defenzivy, práce všeho druhu. Přiloží i doma ruku k dílu?

Určitě. Poličku přibije, žárovku vymění, občas uvaří. Nejlíp mu jdou míchaná vajíčka a špagety. (usmívá se) Rád griluje, to je jeho. A chytla ho zahrada. Kdyby nehrál hokej, mohl by být klidně zahradníkem. Svůj trávník miluje, denně ho chodí kontrolovat. Popadne sekačku, jde na věc a pak si sedne s kafem a pozoruje, jak mu travička roste, jak se daří kytkám. A já se usmívám za oknem. Tvrdí, že je to skvělý relax. Víte, že jsem docela ráda? Zařizovala jsem byt, navíc teď pracuju jako fotografka, k tomu děti, takže nemám tolik času a zahradu má na starost hlavně Vláďa.

Prý ho baví i MMA.

To má rád. Klidně by v kleci sám zápasil. Kouká na film a přestavuje si, že je superhrdina a zachraňuje svět. Znáte to, chlapi. Dřív se často pral na ledě, hlavně v St. Louis, ve Spartě ani ne. Asi už stárne a přenechává to mladším.

Byly chvíle, kdy jste o něj měla strach?

Každý zápas se trochu bojím. V NHL jsem ho musela sledovat při rvačkách, v Rusku ho trápila záda, že se skoro nemohl zvednout z postele, natožpak chodit. A pak ho spoluhráč nechtěně sekl bruslí, takže má jizvu pod krkem. Vzpomínáte, jak loni zemřel v Anglii hokejista po zásahu bruslí? Strašné. Nikdy nevíte, co se v zápase stane.

Klid přijde až po konci kariéry. Tušíte, co dál?

Myslím, že Vláďa zůstane u hokeje, ideálně ve Spartě. Tvrdím: Když něco opravdu umíš, předávej to dál. Tohle říkám i svému tátovi. Proto teď společně rozjíždíme fotbalové kempy pro děti.