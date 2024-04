Nejdřív desetiny, pak milimetry. Cíl jsme nesplnili, cítím prázdnotu, smutní Řepík

On sám mohl poslat Spartu do finále. Na začátku druhého z celkových čtyř prodloužení dostal nahrávku od Vladimíra Sobotky před takřka prázdnou branku.

Jenže stejně jako jeho spoluhráči v dalších případech v nastavení v koncovce selhal.

„Jeli jsme dva na jednoho, já to nezvedl pod břevno. Kacetl se dobře přemístil, já moc neviděl bránu, intuitivně jsem se snažil vystřelit co nejvíc k tyčce. Bohužel to chytil,“ litoval.

Brankář Třince Ondřej Kacetl chytá obrovskou šanci Sparty.

Těžce hledal slova. Věděl, že měl rozhodnout. Stejně tak ho mrzelo vyloučení z konce čtvrtého zápasu série, kdy za sekeru na Hrehorčáka vyfasoval stopku na dvě další utkání.

„Nevím, jestli by to dopadlo se mnou jinak. Nebudu se za nic schovávat, nikdy se mi nic takového nestalo, bohužel v nepravý moment přišel takový zkrat. Ačkoliv kluci hráli dobře i beze mě, nepomohlo jim to,“ hlásil.

Po návratu z KHL odehrál za Spartu už pátou sezonu. S klubem měl pokaždé jen ty nejvyšší ambice, jenže stejně jako mnoho jeho předchůdců tým k titulu nedovedl.

Zahrál si jediné finále. Nyní ho od něj dělilo jedno utkání, pár milimetrů při jeho střele, ve čtvrtek zase jen dvě desetiny sekundy, kdy Třinec srovnal a nakonec v prodloužení uspěl.

„I když Třinec kousal, vedli jsme 3:0. Dvakrát jsme byli blízko k uzavření série, bohužel se nám to nepovedlo,“ smutnil. Přiznal, že letošní vyřazení je v jeho sparťanském angažmá nejhorší zážitek.

Třinecký útočník Miloš Roman střílí rozhodující gól do sparťanské branky.

Také v sedmém duelu sahala Sparta po vítězství už v základní hrací době, jenže dvě minuty před koncem nešikovně fauloval obránce Vojtěch Mozík a z následné přesilovky srovnal necelou minutu před sirénou Marko Daňo.

„Zákrok jsem úplně neviděl, ale hlavně já sám nemůžu nikoho moralizovat s faulem. Co jsem udělal já nebylo dobré, zasáhlo to do série. Každý se snaží dělat maximum, chyby k hokeji patří,“ zastal se Řepík parťáka.

„Nebyli jsme schopni jim kromě prvního zápasu odskočit, abychom se uklidnili. Šancí jsme měli dostatek i tentokrát, bohužel jsme je nedali,“ opakoval se.

Hromadná strkanice před brankou Třince.

V prodloužení měly šance oba týmy. Nejprve působil nebezpečněji Třinec, který těžil z vyrovnávacího gólu. Do příležitosti se pak dostali kromě Řepíka i Pavel Kousal s Janem Buchtelem, ale Kacetl byl vždy přesný.

Proto Sparta končí. Zklamaná, před branami finále, s bronzovými medailemi.

„Sezona proběhla celkem dobře, ale závěr je hořký. Chtěli jsme postoupit do finále, cíl jsme nesplnili. Teď cítím prázdnotu.“