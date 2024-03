Když se doma prohrává. V Liberci se rozhodne unikátní extraligová série

Předchozí souboj, ve kterém byla utkání před vlastními fanoušky nevýhodou, přesto prožili hned dva současní hráči Hanáků: Jakub Orsava a Pavel Musil.

Oba dnes už ostřílení útočníci působili v sezoně 2016/2017 v Mladé Boleslavi, která v předkole zápolila s Chomutovem. Desátý tým po základní části vstoupil do série skvěle a sedmé Severočechy, kterým unikl přímý postup do čtvrtfinále o čtyři body, rozstřílel 7:1 a 6:1.

„Bezmoc. Říkal jsem si, že to snad není pravda,“ utrousil po druhé porážce chomutovský kouč Vladimír Růžička. Zato v boleslavské kabině bujel mírný optimismus, ale také opatrnost. „Oni to hodí za hlavu, ale my taky. Nesmíme se tím uspokojit,“ sliboval Tomáš Hyka – vědom si síly Chomutova.

ONLINE: Liberec – Olomouc pátý zápas předkola play off v podrobné reportáži od 18:00

Vzpomenete si ještě na některé hráče tehdejší chomutovské sestavy? David Kämpf, Ján Laco, Ivan Huml, Jan Rutta, Michal Vondrka. Menší minutáž sbírali David Kaše i Jakub Lauko.

Jenže i přes znalost kvalit soupeře doma Bruslaři nestíhali a ve třetím zápase série kousali prohru 1:5. „Máme další zápas doma a pokusíme se udělat vše, abychom poslední krok zvládli. Hlavy nahoru,“ burcoval Musil. Poté ale se spoluhráči smutnil znovu po těsné porážce 1:2.

Orsava byl na domácím ledu dvakrát zvolen nejlepším hráčem zápasu, promarněný náskok ovšem ceny ani zdaleka nevykompenzovaly. „Myslím, že jsme až příliš podlehli výsledkům v Chomutově,“ přiznal boleslavský trenér František Výborný.

Po sedmi letech se historie opakuje. Orsava s Musilem opět prožívají v předkole ztrátu vedení 2:0 na zápasy, prvně jmenovaný navíc hraje další vydařenou sérii. Oba úvodní duely proti Liberci rozhodl a podle dobrých zvyků krotil emoce: „Neřekl bych, že jsme teď nějací favoriti. Pořád potřebujeme jednu výhru, to je asi vše, co k tomu mám.“

Liberecký brankář Daniel Král kryje puk do výstroje před olomouckým útočníkem Jakubem Orsavou.

V Olomouci pak přidal další dvě asistence, stejně jako druhý pamětník trápení domácích týmů Musil. Společnou snahou ale Hanákům třetí bod nezajistili, a proto musí oba zabrat ještě jednou pod Ještědem. „Pořád věříme, hrabeme. Doufám, že se nám to v pátém zápase vrátí,“ podotkl útočník Lukáš Nahodil.

Koneckonců pro obě mužstva se po dvou odehraných zápasech v Plechárně příliš nemění. Olomouci stále chybí jen jedna výhra a favorizovaný Liberec je stejně daleko od nečekaně brzkého konce sezony.

Výraznější rozdíl tak zavládl jen v psychickém rozpoložení. Bílí Tygři povzbuzení dvěma výhrami touží před domácími fanoušky prolomit prokletí, dotáhnout obrat, a odčinit tak rozporuplný začátek série. „Je cítit, že v mužstvu najednou panuje úplně jiná atmosféra a jiný život,“ přiznal liberecký kapitán Michal Birner. „Náš tým se oproti domácím zápasům nastavil na atmosféru play off a začal hrát play off hokej,“ doplnil ho kouč Filip Pešán.

Ale nenechte se zmást, na Hané taky nepanuje po vyrovnání žádná panika. „V podstatě začínáme od nuly. To, že jsme v Liberci dvakrát vyhráli, nehraje roli. Už je to historie,“ shrnul olomoucký trenér Róbert Petrovický.

Do kronik patří i předkolo roku 2017. V něm nakonec Piráti prokletí domácích zápasů zlomili a pátý duel předkola s Boleslaví ovládli jasně 6:1. Se zvednutým sebevědomím pak ve čtvrtfinále vyřadili 4:2 na zápasy chřadnoucí Třinec. Vedení Ocelářů následně odvolalo kvůli neuspokojivému výkonu v závěru základní části i play off Vladimíra Kýhose a jako jeho nástupce zvolilo tehdejšího trenéra juniorky Václava Varaďu, který nastartoval úspěšnou slezskou dynastii.

Jak důležitá bude v tomto ohledu série mezi Libercem a Olomoucí, se dozvíme až s odstupem času. O postupujícím do čtvrtfinále se ovšem rozhodne už dnes od 18.00.