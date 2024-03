Rychlovský: Když budeme takhle pokračovat, může se nás bát každý soupeř

„V obou předchozích zápasech v Olomouci jsme měli skvělý vstup do zápasu a řekli jsme si, že doma musíme začít úplně stejně. To se nám povedlo na výbornou,“ řekl nejlepší střelec základní části extraligy Rychlovský. „Když budeme pokračovat tak, jak teď hrajeme, může se nás bát každý soupeř v lize,“ dodal už s vidinou čtvrtfinálové série se Spartou.

Při vašem gólu jste zaskočil obránce Ondruška. Můžete tu situaci popsat?

On vyvážel puk u naší útočné čáry. Všiml jsem si, že mu to trochu skočilo, dal si hokejku vedle sebe, já mu ji nadzvedl a pak už jsem šel sám na bránu a naštěstí to vyšlo.

Druhý gól jste přidali v pětiminutové přesilovce po faulu na vás. Jak jste ostrý zákrok Švrčka viděl?

Vypadl tam puk ze skrumáže, já jsem ho prohodil Oscaru Flynnovi a pak už jsem jen viděl, jak na mě letí jejich obránce. Byl to mžik, nestihl jsem vůbec zareagovat. Trefil mě a dopadlo to tak, jak dopadlo.

Byl jste hodně otřesený?

Byl jsem trochu mimo. Hlava mě moc nebolela, ani za krkem mi neztuhlo, takže jsem si říkal, že to bude dobrý, ale měl jsem mžitky před očima a chtěl jsem tomu dát čas. Věděl jsem, že s hlavou to není žádná sranda. Když jsem se zklidnil, šel jsem to zase zkusit. Ve druhé třetině jsem ale odehrál dvě střídání, zase jsem se rozproudil a cítil se mimo. S trenéry a doktory jsme se dohodli, že radši odstoupím ze zápasu.

Do čtvrtfinále jste měli hodně trnitou cestu. Prohrávali jste 0:2 na zápasy. Jak těžké bylo nastartovat obrat?

Domácí zápasy se nám hrubě nepovedly, podali jsme v nich sotva průměrný výkon. Po druhém prohraném utkání jsem říkal, že teď musíme ukázat týmový charakter. To, co jsme pak v šatně jeden jak druhý předvedli, je něco neuvěřitelného.Takhle stmelený tým jsem dlouho neviděl. Ukázalo se, co máme za neuvěřitelné lídry, kteří mají s podobnými zápasy obrovské zkušenosti. Patří jim velký dík, že nastavili jasnou hierarchii v kabině, ukázali směr a my jsme za nimi všichni šli.

Ve čtvrtfinále vás čeká Sparta. Jak se na to těšíte?

Se Spartou jsou to vždycky třaskavé boje. Když budeme pokračovat tak, jak teď hrajeme, může se nás bát každý soupeř v lize. My se na čtvrtfinále maximálně připravíme, zregenerujeme a půjdeme do toho.

Věříte, že budete zdravotně v pořádku?

Teď se cítím v pohodě. Nevím, co se mnou udělá, až se mi znovu rozproudí krev. Doufám, že budu na pátek připravený.