Chyby lídrů, mizerné přesilovky, brankář nepodržel. A čtvrtfinále je bez Olomouce

Na chlup stejný příběh napsala hokejová božstva i v úterý. Olomouc v předkole play off sice minulý týden senzačně dvakrát triumfovala na půdě Liberce, jenže o víkendu v domácí „plechárně“ nevyužila ani jednu ze dvou možností na postup do čtvrtfinále a na řadu tak přišel rozhodující pátý zápas.

V něm liberečtí Tygři, lepší tým po základní části, na domácím ledě zvítězili 4:1. Olomouc se rvala srdnatě, ale sérii prohrála 2:3. Konec sezony, dovolená.

„Velké zklamání. Alespoň jeden ze dvou domácích zápasů jsme měli vyhrát. Hlavně ten první, kdy jsme po dvou třetinách vedli,“ cítí kapitán Mory Jiří Ondrušek.

Proč si ale Hanáci nezopakují loňské čtvrtfinále s Pardubicemi?

1. Chyby lídrů

O osudu klíčového duelu rozhodlo z pohledu Olomouce hrozivých deset minut z úvodu střetnutí. Nejprve chyboval služebně nejstarší kohout. Jiří Ondrušek, který v březnu oslavil už 1 000. soutěžní utkání v dresu Olomouce, sebral ve vlastním pásmu nevinné liberecké nahození z poloviny kluziště, jenže s rozehrávkou příliš dlouho váhal, domácí Rychlovský mu sebral kotouč a bekhendovým blafákem překonal brankáře Sedláčka.

„Rychlý gól po mém zaváhání. Nebylo to příjemné, ale bohužel takový sport někdy je,“ pověděl Ondrušek. „Špatně jsem odhadl jeho vzdálenost. Navíc dostal svoji hokejku pod moji, takže i když jsme se přetlačovali, měl výhodu.“

Lukáš Derner z Liberce padá v souboji s olomouckým Adamem Rutarem.

Za pár minut přišel kiks dalšího matadora. Tvrďák Jan Švrček, opora defenzivní řady Olomouce, se po zranění vrátil do zápasové sestavy. Na ledě ovšem nestrávil ani minutu, když u mantinelu loktem naremploval do hlavy Rychlovského. Ten byl sice skrčený, ale rozhodčí měli po poradě u videa jasno. Pět minut oslabení plus vyloučení Švrčka do konce zápasu.

Naprosto adekvátní trest, Rychlovský nedohrál. Liberec navíc dlouhou přesilovku využil a odskočil na 2:0. A zkuste si hrát na šest obránců pátý zápas v šesti dnech…

2. Přesilovky

Co do využívání přesilovek byli Olomoučané nejhorší tým v základní části (15,05 %).

V sérii s Libercem to bylo podobné. Mora dala tři přesilovkové góly ze čtyřiadvaceti možností (12,5 %). V neděli na domácím ledě navíc kohouti nevyužili ani dvě přesilovky pět na tři. Zatímco Liberečtí byli při početní výhodě povětšinou v útočném pásmu nebezpeční, Mora měla častokrát problém byť jen usadit se ve třetině soupeře.

„Bohužel musím říct, že to Liberec brání dobře. Ale my máme dobré hráče, věřili jsme, že si přesilovkami pomůžeme,“ konstatoval olomoucký útočník Lukáš Nahodil.

Bílí Tygři dostali využití přesilových her v předkole přes čtrnáct procent. „Ve vlastní přesilovce jsme navíc ve třetím zápase dostali gól,“ připomněl Ondrušek.

Marek Zachar posílá kotouč za Jakuba Sedláčka.

3. Brankář nepodržel

Kvůli zranění jedničky Konráda dostal na poslední tři zápasy série šanci brankář Jakub Sedláček. A třebaže vyloženě nechyboval u žádného gólu, u gólmana v play off očekáváte, že chytne něco navíc, pakliže chcete pomýšlet na úspěch.

Minimálně úterní střela Filippiho, která mu díky cloně Vlacha prošla mezi nohama, se dala řešit lépe. Sedláček ukončil sérii s procentuální úspěšností zákroků na hodnotě 88,7 procenta, v každém zápasu série, do něhož nastoupil od začátku, inkasoval vždy minimálně čtyřikrát.

V základní části měl třiatřicetiletý gólman procentuální úspěšnost 88,1 procenta, což je pod extraligovým průměrem. Branislav Konrád měl v předkole úspěšnost 95,4 procenta, v základní části pak 91,6 procenta. „Olomouc má vyrovnané brankáře, ale Braňo Konrád je pro mě osobně ikona play off,“ přiznal i liberecký trenér Filip Pešán. „Mně osobně se ulevilo, když jsem ho v sestavě neviděl.“

V posledním zápase už byl uzdravený Konrád na lavičce, šanci od kouče Jana Tomajka ale nedostal.

4. Buly

O přesilových hrách Olomouce už byla řeč. Velkým problémem v sérii byla i nevyhraná buly, jež často dostávala Olomouc pryč z útočného pásma při snaze založit přesilovkový vzorec, nebo v opačném případě pod tlak.

Hanáci v sérii vyhráli 124 vhazování z 298, to znamená tristní úspěšnost 41,6 procenta. „Hrají to fakt dobře. Dlouhodobě mají buly výborná, ukazují to celou sezonu. Hledali jsme na to recept, ale já ho ani pořádně nenašel,“ shrnul Nahodil.

Předkolo play off je každopádně splněním předsezonního cíle.