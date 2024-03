Z kabiny Mory: Sezona nevyšla podle představ, Konrád zranění nedoléčil

Letos pomýšlel se svými kolegy na víc než jen na předkolo, kde Olomoučané vypadli, když sérii s Libercem prohráli 2:3 na zápasy. „Nemůžu sezonu hodnotit pozitivně. Vypadli jsme dřív než loni, navíc ani základní část nebyla optimální,“ podotkl.

Mora skončila na desátém místě, pohoršila si o dvě příčky. Jenže v minulé sezoně se až do Vánoc senzačně držela v top čtyřce, pak vlivem marodky začala ztrácet. „Letos jsme ale měli strašně moc výpadků. Nebyla to sezona podle našich představ,“ shrnul kapitán.

Zajímavé je i porovnání v lednu a únoru, respektive zkraje března. Zatímco v prvním měsíci letošního roku v plechárně Moru nikdo neporazil, ani první Pardubice, po únorové reprezentační přestávce prohrála v domácím prostředí všech šest duelů. „Nedokážu ani říct, co se změnilo,“ kroutil hlavou útočník Mory Lukáš Nahodil.

Před sezonou se kluboví zástupci shodovali: „Nejmíň chceme předkolo. Co bude dál, je navíc.“ Přesto je z kabiny Mory cítit, že ono „víc“ bylo letos dosažitelné. Jenže Olomouc ztratila vedení 2:0 na zápasy a Liberečtí sérii otočili. Oba mečboly navíc měla před vlastním publikem. „Celou sezonu jsme stavěli na domácím zápasech, venku jsme se trápili, přišlo play off a celé se to obrátilo,“ všiml si Ondrušek.

Liberecký Martin Faško-Rudáš brání Jiřího Ondruška z Olomouce.

„Jsme zklamaní, to je jasné. Měli jsme tři možnosti k postupu, nevyužili jsme ani jednu. Pro hráče to je určitě dobrá zkušenost do budoucna. Nemyslím si, že bychom to odevzdali, ale kousíček chyběl. Hráčům z hlediska přístupu nebo nasazení nemůžeme nic vytknout,“ sdělil trenér Olomouce Jan Tomajko.

Fanoušci Olomouce mu na sociálních sítích stále vyčítají, že na rozhodující mač nedostal šanci gólman Branislav Konrád, zůstal na lavičce. „Braňo ještě po zranění nebyl úplně v pohodě. Ale to ani Jakub Sedláček. Den před zápasem měl večer horečku, ráno ještě nebyl stoprocentní. Sami jsme nevěděli, kdo bude chytat. Ale to je hokej, jsou to věci, které neovlivníte,“ uvedl kouč.