Gól jako omluva. Daňo trnul na trestné, pak si oddechl: Chalani skvěle bránili

„Chalani v oslabení odvedli dobrou práci, hned jsem jim také děkoval, jak skvěle bránili. Snad jsem se jim pak omluvil i gólem,“ vyprávěl Daňo po zápase.

Bylo vám na trestné lavici o to hůř, že jste věděl, že soupeř má velmi dobré přesilovky?

Ano, to víme. V předkole na nich udělali celou sérii. Musíme si na to dávat pozor a věřím, že i naše šance v přesilovkách přijde.

Zatím jste proti Českým Budějovicím ve čtvrtfinále žádnou neměli...

Čekáme. Ještě neodkrýváme své karty. (úsměv)

V polovině utkání jste se hnal na Vopelku, když něco říkal vašemu brankáři Mazancovi. Spoluhráč Marinčin vás ale k protivníkovi nepustil. Proč?

Vnímal jsem to tak, že soupeř byl nastartovaný. Chtěl jsem z toho vytěžit přesilovku pro nás. Kdyby do mě vrazil, možná by dostal dvojku za hrubost. Mary mě upozorňoval, abych byl v klidu, ale věděl jsem, co dělám. Chtěl jsem ho trošku vyprovokovat, abychom dostali přesilovku. Samozřejmě v rámci fair play.

Byl druhý zápas náročnější než ten první?

Vstřelili jsme gól rychleji než minule, takže se nám ulevilo o něco dříve. Ale zápas byl opět náročný, oni hráli velmi rychle, snažili se nás napadat. Ve druhé třetině hru trochu změnili a šli do nás ještě více, ale Mazi (brankář Mazanec) byl opět výborný a všichni jsme měli bloky v důležitých momentech. Ubránili jsme vedení, i když to bylo o dva góly. Rychlý gól hostů ale mohl všechno změnit.

Byly poslední čtyři minuty, kdy Českobudějovičtí hráli bez brankáře a navíc jste měli vyloučeného Smitha, hodně kruté?

Ten závěr nebyl jednoduchý, ale všichni zabrali naplno, každý, kdo tam šel, makal na sto procent. Před všemi klobouk dolů. Máme druhý bod.

V tom závěru jste ale nevyhráli snad ani jedno vhazování...

Budějovice mají šikovné centry. Ale semkli jsme se a po prohraném buly jsme jejich střely dobře zblokovali. A Mazi vše pochytal. Musíme se na to ale zaměřit a snažit se buly získávat více.

Jak těžké budou odvety v Budějovicích?

Velmi náročné, tak jako v každé jiné sérii. Oni jsou teď dole a doma se na nás budou chtít dotáhnout, ale my uděláme vše pro to, abychom zápasy venku zvládli. Pokud budeme hrát jako tyto dva zápasy, máme šanci na úspěch.