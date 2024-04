ONLINE: Třinec - Sparta 0:1. Pražané bojují o mečbol, díky Buchtelemu vedou

Třinec prohrál v pražské O2 areně 0:3 a 2:3 v prodloužení, stále tak čeká na premiérovou výhru nad Spartou v sezoně. Neuspěl totiž ani v jednom ze čtyř soubojů v základní části, tři z nich přitom skončily nerozhodně po šedesáti minutách. Ve Slezsku Pražané dvakrát zvítězili po nájezdech.

ONLINE: Třinec - Sparta Třetí semifinálový duel sledujeme podrobně.

Teď Třinečtí věří, že uspějí. Doma úřadující mistři ovládli 13 z posledních 14 utkání. „Taky jsme tady vůbec nemuseli být. Hráli jsme s Budějovicemi sedmý zápas, už jsme mohli být u moře. Odehráli jsme se Spartou super zápas, je to vyrovnaná série. Chceme využít domácího prostředí a udělat dva body,“ řekl útočník Andrej Nestrašil po středeční prohře.

Oceláři se v sobotním klání musí obejít bez jednoho z klíčových hráčů Daniela Voženílka. Reprezentační útočník dostal jednozápasový trest za faul na Filipa Chlapíka.

Sparta zatím v play off neprohrála. Ve čtvrtfinále vyřadila Liberec 4:0 na zápasy a zvládla i úvod semifinálové série. Ve Werk areně Pražané očekávají další těžké utkání. „Jsme rádi, že jsme urvali i druhý zápas, ale jede se dál. Víme, co Třinec ve druhém utkání změnil, ale to sem před novináře nepatří. Na třetí zápas budeme připraveni,“ řekl kouč Pavel Gross.

Třinec, který Spartu v předešlých dvou letech v play off porazil, ve druhém duelu zvýšil zejména agresivitu a důraz. Od výhry hosty dělilo osm sekund, Sparta vyrovnala v čase 59:52. Dvěma góly zazářil obránce Michal Moravčík.

„Bylo to těžší utkání než první. Nezačali jsme úplně podle našich představ, ale našli jsme cestu k vítězství, což je pro nás nejdůležitější. Chtěli jsme víc a šli jsme tomu naproti, ale Třinec hrál výborně. Musíme zregenerovat a připravit se na další zápasy,“ uvedl obránce Michal Kempný.