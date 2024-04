Sekera ho nezlomila. Hrehorčák opět dobře nahrál, přesto hlásil: Čekali jsme na smrt

Než v neděli schytal ránu ze strany od potrestaného Michala Řepíka, stihl na konci 58. minuty ještě poslat pas Petru Vránovi, který zakončoval do odkryté klece. Teď další důležitá Hrehorčákova chvilka přišla ještě o trošku dřív.

Běžela 57. minuta, když kotouč vyvezl z obranného do útočného pásma a oslovil rozjetého Adama Helewku. Ten si během parádní sóloakce povodil dva bránící hráče i gólmana Jakuba Kováře a poslal Slezany do vedení 3:1.

Podívejte se na krásný gól Adama Helewky:

V ten moment už někteří domácí fanoušci opouštěli O 2 arenu, jenže část z nich se ještě rychle vracela. Hosté dovolili Pražanům zakrátko snížit. A o vítězství se strachovali.

Patriku, co se stalo?

Bylo to ohromně těžké, je škoda, že si zápasy tak komplikujeme. Vyhráváme 2:0, pak 3:1, ale na konci je z toho takové drama. Jsme na to už specialisti, ale měli bychom ty konce zvládat.

Už byste takto zaváhali podruhé v sérii.

O druhý zápas jsme takto v závěru přišli, teď to mohlo být znova a možná by nám končila sezona. Musíme se poučit a hrát aktivněji, nečekat na vlastní smrt.

Co se s drtivým tlakem Sparty ale dalo dělat? Ještě když posílá velké hráče typu Hrabíka či Lajunena clonit před brankáře Kacetla.

Jde o to, že jsme byli až moc pasivní. Nemůžeme je pouštět až k nám do tlaku, musíme hrát podobně jako v první třetině. Tam jsme byli aktivní a oni měli málo šancí.

Přijde vám, že se vaše obrana nějak liší od té v předešlých sezonách, kdy jste soupeře moc nepouštěli ani za modrou čáru?

Těžko říct, máme v nohách velmi těžkou první sérii, možná i to sehrálo roli. Asi jsme chtěli už jen bránit výsledek, ale někdy musíme být o něco aktivnější.

Puk se po dorážce Michala Moravčíka šourá za brankovou čáru

Jinak jste ale Spartě větší šance nedovolili, dobře jste blokovali, na to přece můžete být pyšní.

To ano, ale místy jsme je až moc nechávali hrát, oni nás tam točili. Vážně to bylo čekání na jejich gól. Naštěstí tam byl faul na gólmana a branka neplatila. Ale to se nemuselo vůbec řešit, mohli jsme náskok 3:1 úplně v klidu dotáhnout do konce.

Jak ta dramatická situace ze závěru vypadala z vašeho pohledu?

Útočník padl na brankáře, Káca skončil na zemi a najednou puk letěl do branky. Doufal jsem, že ho tam nikdo nestrčil, ale jak ukázalo video, dostal se tam sám. Rozhodčí se nejdřív koukali, jestli puk přešel čáru. To jsme viděli, že ano. Náš videokouč odvedl velmi dobrou práci a říkal hned, že tam byl faul na brankáře. Byli jsme si skoro jistí, že gól platit nebude, takže jsme se chystali, že nás čeká ještě hra v pěti proti šesti.

Tu jste pak už zvládli. I když se to od vás asi tolik nečekalo, před čtrnácti tisíci diváky jste tu urvali vítězství.

Tak už jsme tu slavili před sedmnácti tisíci fanoušky titul. Ani neřešíme kolik sem přišlo lidí, jen to teplo v hale. To je příšerné.

A jak jste na tom zdravotně? V play off každý hraje, dokud mu neupadnou ruce i nohy.

To je pravda (smích). Dokud můžu nastoupit vcelku, nastoupím. A je jedno v jakém zdravotním stavu. Když to jde aspoň na sto procent, pustím se do toho... Takže jsem tu, asi tak bych to řekl.