ONLINE: Třinec - Sparta. Mistr odvrací vyřazení, Pražané hrají o rychlé finále

Čtrnáct sérií po sobě Oceláři vyhráli a najednou se nachází v nejtěžší možné pozici, kterou nezažili osmnáct let. Pokračují za stavu, který v českém play off ještě nikdy nikdo neotočil.

ONLINE: Třinec vs. Sparta Čtvrtý zápas semifinálové série sledujeme podrobně.

„Kdo jiný by to ale měl dokázat než my?“ ptá se správně útočník Viliam Čacho, který hlásí, že Slezané si stále věří. „Necháme na ledě všechno a budeme hrát tak, abychom si na konci podávali ruce s pocitem, že jsme odvedli maximum. Je to o naší bojovnosti a našem srdci.“

Jiný bývá i vývoj utkání, kdy Oceláři v každém ze tří dosavadních duelů inkasovali jako první a doháněli ztrátu. Zatímco v dřívějších letech se ujali vedení a spoléhali se na bránění vydobytého náskoku zejména díky skvělé práci ve středním pásmu.

Trenérovi Zdeňku Motákovi už bude alespoň k dispozici potrestaný útočník Daniel Voženílek, kterému se povedlo původně dvouzápasový distanc za vražení Filipa Chlapíka na mantinel snížit u odvolací komise.

Sparta pak může počítat s obráncem Michalem Kempným, jenž v sobotu předvedl podobný zákrok proti Patriku Hrehorčákovi, nicméně za něj vyfasoval – na rozdíl od nepříjemného třineckého forvarda – vyloučení do konce utkání. Disciplinární komise už další trest nepřidávala.

Oba týmy tak nastupují s tím nejlepším, co mají ve vyřazovacích bojích k dispozici. Pražané hájí neporazitelnost a pohodu jim dodávají i dvě poslední těsná vítězství 3:2 po prodloužení. Utvoří nejrychlejším možným způsobem finálovou dvojici s Pardubicemi? Nebo Třinec ještě zabere?

