Věříme v naši sílu, v tým, říká střelec vítězného gólu sparťan Krejčík

V čase 74:11, kdy hokejisté Sparty Praha hráli přesilovku, obránce Jakub Krejčík vystřelil od modré čáry a rozhodl třetí semifinálové utkání hokejové extraligy.

Sparta Praha podruhé za sebou porazila Třinec 3:2 v prodloužení. Tentokrát na jeho ledě. V sérii tak vede už 3:0.

Čtvrtý duel opět ve Werk Aréně se hraje v neděli od 18.00.

„Táhl jsem puk po modré a čekal, až mi soupeř přejede a otevře se skulinka, abych mohl vystřelit na bránu. Musím poděkovat klukům, kteří clonili. Bez toho by to tam nepadlo,“ popsal vítěznou trefu Jakub Krejčík.

Je velké povzbuzení, že jste rozhodli v početní převaze?

Přesilovky nás trošku tížily, ale jsem rád, že dneska jsme v nich dali dva góly. Doufám, že to tak bude pokračovat.

Ukázali jste opět svou psychickou sílu a odolnost?

Zápasy jsou těžké, vyrovnané. Prodloužení je takový souboj nervů.

Jak těžké bylo hrát bez obránce Michala Kempného, jehož rozhodčí ve 21. minutě vyloučili na pět minut a do konce utkání za vražení Patrika Hrehorčáka na hrazení?

Těžké to je, ale máme dost kvalitních obránců na to, abychom ho zastoupili.

Bylo důležité i to, že jste se pětiminutové přesilovce Třince ubránili?

Samozřejmě. Máme skvělá oslabení. Kluci, kteří tam chodí, klobouk dolů před tím, co předvádějí.

Je hlavní postavou vašeho mužstva brankář Jakub Kovář?

On je klíčovým mužem od začátku play off. Věřím, že mu forma zůstane a bude pokračovat ve skvělých výkonech.

Co se dá čekat od čtvrtého zápasu?

Bude to stejné, my se soustředíme na první třetinu a půjdeme dál.

Důraz před sparťanskou brankou v utkáni s Třincem.

V play off jste zatím neprohráli, přičemž zvládáte rozhodující momenty jako prodloužení. Čím to je?

Věříme v naši sílu, v tým. To je klíč.

Vedete v sérii 3:0 na zápasy, přičemž takový stav v extraligovém play off dosud nikdo neotočil. Můžete už myslet na finále?

Na to se vůbec nedívám. Teď si odpočineme, projedeme se na kole. A další zápas začne za stavu 0:0. Soustředíme se na první třetinu.

Loni jste s Třincem vypadli ve čtvrtfinále. Není už tak silný, anebo jste nyní na tom lépe vy?

Budu mluvit za nás – ty zkušenosti, co jsme posbírali, nám letos určitě pomáhají.