Voženílek: Řepík zákeřně sekne hráče a schová se na střídačku. Je to srabárna

Ještě aby byl, když jeho tým v sérii dál ztrácí 1:3 na zápasy. Z hrozivého začátku se však rychle otřepal a dál živí naději na obrat v semifinále extraligy.

„Zase to bylo kvalitní a vyrovnané utkání. Teď pojedeme do Prahy a věřím, že navážeme na dnešní práci,“ prohlásil třinecký útočník Daniel Voženílek, který se na led vrátil po jednozápasovém trestu.

Byl na vás znát velký elán, jak moc jste se chtěl znovu hrát.

Jo, samozřejmě mě mrzela ta stopka, takže jsem rád, že jsme mohl do utkání zasáhnout. Chtěl jsem být aktivní, makal jsem.

Daniel Voženílek z Třince a Roman Horák ze Sparty, v pozadí otřesený brankář Jakub Kovář ze Sparty.

Do soubojů jste se pouštěl s chutí, často přímo u branky Sparty.

Byla tam spousta volných puků v brankovišti, spíše jsme chtěl nějaký dorazit, dát gól, ale nevyšlo to.

Schytal jste před brankou více ran než obvykle?

Ne, to k hokeji patří, v play off obzvlášť. Neřekl bych, že by to bylo nějaké tvrdší.

Dvě minuty před koncem po faulu Řepíka na Hrehorčáka se strhla hromadná rvačka. Jak jste ji viděl?

Nejvíc mě mrzelo, že Řepík zákeřně sekne našeho hráče a jde se schovat na střídačku. Jeho spoluhráči se musejí bít a on sedí na střídačce. To mi přijde hodně zvláštní.

Bitka ze závěru semifinálového utkání hokejové extraligy mezi Třincem a Spartou (v rudém)

Mohou se emoce ze závěru přenést do dalšího střetnutí?

Tak Řepík asi příště hrát nebude... Takže myslím, že ne.

A co další hráči, kteří tam byli?

Ne, nikdo nechce být vylučovaný v play off, ale když tam je taková srabárna a ještě uteče, tak co se s tím dá dělat. Kluci jsou dobří, že se ho zastali, že se poprali za něj, když seděl na střídačce.

Dá se říct, že jedním z rozhodujících momentů bylo, že jste ubránili oslabení tří proti pěti už ve třetí minutě?

Ano, kluci odvedli skvělou práci, protože soupeř měl nebezpečnou přesilovku. My se jim pak za to odvděčili gólem v naší přesilovce.

Konečně vám početní převaha vyšla, dali jste v ní dva góly. Takže i tam byl znát posun?

Přesilovek v play off moc nemáme, takže jsme rádi, že jsme je teď dokázali proměnit.

Takto třinecký útočník Marko Daňo protlačil puk do branky Sparty a dal první gól čtvrtého semifinálového utkání extraligy.

Navíc se zdálo, že v nich už nejste nervózní jako v předchozích zápasech. Sehráli jste je s přehledem.

V sobotu jsem na to koukal shora, když jsme nemohl hrát. Něco jsem vypozoroval s Kubou Jeřábkem (zraněný obránce Třince), něco jsme si k tomu řekli (usmívá se). Uvidíme, jak to bude příští zápasy.

Trenér hodně promíchal útoky. Souhlasíte, že to hře prospělo?

Jo, musím říct, že už v sobotu kluci hráli skvěle, co jsem viděl z hlediště. A jsem rád, že mě trenér do sestavy zařadil.

Nedělní duel byl první, který jeden z týmů vyhrál výraznějším rozdílem. Poznamená to další průběh série?

Nemyslím si. Zase začneme od nula nula, každé střídání bude důležité, půjdeme po jednotlivých střídáních a uvidíme, co bude svítit na konci na kostce.

Byť jste si už dříve zasloužili nějaké utkání vyhrát, uspěli jste až nyní. Může vás to hodně nakopnout do pátého zápasu v Praze?

V tom je hokej hezký sport. Můžete být lepší, můžete tlačit a nakonec prohrajete, takže jsme rádi, že se vítězství nyní přiklonilo k nám. Ale je to jen jedna výhra. Na euforii není čas, musíme jít do dalšího zápasu s pokorou a respektem k soupeři. Ale zabojujeme, abychom se vrátili.