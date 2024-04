Rok se s rokem sešel, usmívá se Polášek. Tentokrát stojí proti Spartě

A doufá, že konečně se bude radovat z postupu, jelikož předchozí dvě série se Spartou prohrál – ve finále a ve čtvrtfinále shodně 2:4.

Semifinálová série začíná v úterý (18.30) a ve středu (18.00) v Praze. V třinecké Werk Areně se týmy utkají 6. dubna (17.00) a o den později (18.00).

Co od série se Spartou čekáte?

Může se stát cokoliv. Oni jsou odpočatí, jsou nahecovaní. My jsme měli čtyři dny na přípravu. A co čekat? Boj na krev.

Je Sparta silnější než minulou sezonu?

Mně se to hodnotí těžko. Na papíře mohou být silnější, Sparta posiluje každý rok, takže každý rok je silnější. Ale hrajeme play off.

Jaké jsou největší zbraně soupeře?

Mají kvalitu, mají střelce, mají silové hráče, rychlé hráče, výborného gólmana. Přesilovku, oslabení. Když se jim sepnou všechny detaily, budou silní. A když nám, tak my také.

Máte velkou motivaci přejít přes mužstvo, v němž jste s přestávkami působil sedm sezon?

(Usmívá se) No, těch motivací tam je hodně. Je to play off. Nesoustředím se na sebe. Samozřejmě chci podávat co nejlepší výkony, ale co nejlepší pro tým, ne pro sebe.

Nemrzí vás, že ve Spartě předčasně skončil kanadský útočník Zack Kassian, který v této sezoně přicházel do extraligy s velkou pompou, ale odehrál v ní jen osm zápasů?

Asi by bylo fajn si proti němu zahrát. Se Zackem jsem hrával, když jsme byli za výluky v NHL společně na farmě. Dokonce jsme spolu byli na pokoji, ale od té doby uteklo hodně let. Ani nevím, jak se postavil k evropskému hokeji, jak se mu dařilo, jak hrál, co mu dovolili na ledě ukázat.

Teď jste v kontaktu nebyli?

Ne. Nevím, proč vlastně skončil.

Sérii s Českými Budějovicemi jste zvládli až v sedmém duelu. Je pravda, že každý chce takové zápasy hrát kvůli neopakovatelné atmosféře?

No... Každý chce hrát sedmé utkání, když prohrává. My jsme se do té šlamastyky dostali sami. Měli jsme to třikrát na lopatě, ale špatně jsme se k těm zápasům postavili. Do sedmého utkání jsme už ale šli tak, jak jsme měli.

Zadumaný Adam Polášek ještě na střídačce Sparty v duelu v Litvínově.

Proč jste vedení 3:0 na zápasy ztratili?

Rozhoduje moc faktorů, detaily. To bychom je museli probírat všechny. Ať to jsou souboje, blokování střel, založení útoku... Toho je tak moc, že jakmile jeden detail vypadne, může zahýbat celým utkáním.

Co jste říkal výkonům českobudějovických protivníků?

Byli výborní. Klobouk dolů před tím, co předvedli. Vyrovnat, když prohráváte už nula tři na zápasy, není žádná sranda... Věděli jsme, co budou hrát, ale že tu sérii odehrají až takto, to jsem sám nečekal. Měli sílu a ukázali ji.