Zotavený hrdina. Moravčíka těší trpělivá Sparta, střet s Flynnem už neřeší

Nejednalo se o snadnou situaci. Puk mu nepříjemně skákal, navíc měl proti sobě jednoho z blokujících Ocelářů. I tak dokázal devětadvacetiletý obránce do té doby skvělého Ondřeje Kacetla nachytat.

Jakmile si uvědomil, že je zápas u konce, zdvihl ruce na hlavu, odjel k mantinelu, užíval si ovace burácející O2 areny a přijímal gratulace od nadšených spoluhráčů.

„Jsme strašně rádi, že ho tu s námi máme. Je to takový malý hezký příběh,“ usmíval se na tiskové konferenci domácí kouč Pavel Gross. A ocenil i důležitost Moravčíkova prvního gólu.

Pražané se na druhý bod nadřeli o poznání více. Pečlivá třinecká obrana opět soupeři dlouho zatápěla, od vyrovnání série dělilo hosty pouhopouhých osm vteřin.

„V takových situacích už to musíte jen cpát na branku. Chlápovi (Filipu Chlapíkovi) se to povedlo, díky bohu za to,“ líčil mezi novináři Moravčík, jenž už se z ošklivého střetu s libereckým Flynnem kompletně zotavil.

Před necelými třemi týdny se mohlo zdát, že vám skončila sezona, teď jste zpátky a zařídil jste Spartě důležitou výhru.

Říkáme si celou sezonu, že v klíčových momentech může zazářit kdokoliv. Dneska to vyšlo na mě. A to, co se stalo proti Liberci, už neřeším. Nesmíte se z toho podělat a hrát, jak nejlépe dokážete. Kdybych si to pustil do hlavy, můžu zůstat sedět v kabině.

Utkání rozsekla vaše trefa z 78. minuty. Jak jste rozhodující situaci viděl?

Všiml jsem si, že puk celkem skáče. Hlavně jsem si říkal, že to musím dobře trefit. Sledoval jsem bránícího útočníka, jak proti mně vyjíždí, nechal mi trochu místa na středu. A právě tudy puk nakonec proletěl.

Obránce Sparty Michal Moravčík se raduje se spoluhráči z vítězství nad Třincem.

Věděl jste, že semifinále stihnete?

Šli jsme den po dni. Řídili jsme se tím, jak jsem se cítil, nechtěli jsme nic uspěchat. Na návratu jsme pracovali s fyzioterapeuty a kondičním trenérem, dali mě dohromady. A zdá se, že se jim to povedlo.

Oceláři vás ve druhém zápase série pořádně prověřili, že?

Vedení 2:0 na zápasy si hodně vážíme. V úterý jsme byli dvě třetiny lepším týmem, měli jsme více ze hry. Tentokrát se to otočilo, Třinec nám toho moc nedovolil. Se štěstím jsme šli po první třetině do kabin za stavu 1:0, ve druhé třetině jsme trochu zkolabovali. Třinec hrál výborně, klobouk dolů před nimi.

Z čeho herní výpadek pramenil?

Ze špatného pohybu, přestali jsme bruslit. Třinec hrál účelně, my si všechno zbytečně komplikovali. Několikrát jsme se zavařili v obranném pásmu, oni pak měli převahu na brankovišti. Šance jsme jim nabízeli sami. Něco takového se nám v play off nesmí stávat.

Co vás vrátilo zpět do zápasu?

Žádný zlomový okamžik si nevybavuji, na ledě stejně moc věcí okolo nevnímáte. Spíš jsme pořád věřili, že to můžeme zlomit. Ukázali jsme vnitřní sílu a charakter.

Jsou právě tohle aspekty, v nichž jste se za poslední rok nejvíce posunuli?

Asi ano. Jsme trpělivější, nepanikaříme a za nepříznivého stavu se snažíme zůstat v klidu, řešit všechno s chladnou hlavou.