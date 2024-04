Voženílkův gól platit neměl, jindy sudí chybovali. Moták připomněl maturitu

Povyk odstartovala situace z 21. minuty, kdy si Sparta vzala výzvu na přezkoumání inkasovaného gólu.

Trenérům vadilo počínání Daniela Voženílka v brankovišti, kdy trefil gólmana Jakuba Kováře holí do betonu a následně vyrovnal na 1:1.

Sudí branku zprvu uznali, po zhruba pětiminutovém detailním zkoumání nakonec původní rozhodnutí přehodnotili.

Zatímco většina O2 areny vypukla v nadšení, třinečtí nechápali. Voženílek se jen ironicky ušklíbl, trenér Zdeněk Moták se nevěřícně chytil za čelo.

A následně začal sudí René Hradil vysvětlovat kapitánům Vránovi s Řepíkem, jak situaci viděli.

„Kovářovi puk zapadne, je tam horní část betonu a ruka. Voženílek mu zatlačí na horní stranu betonu a on se převrací a padá do brány. Kdyby tam Voženílek nebyl, můžeme polemizovat, co by bylo,“ uvedl poměrně jasně.

Sudí Jakub Šindel (vlevo) a René Hradil zkoumají gól Daniela Voženílka, který se nakonec rozhodli odvolat.

Vrána vyjádřil pochopení, kontroval však, že si podle něj Kovář hodil puk do branky sám. Hradil ale opáčil, že Voženílkův kontakt s betonem hrál při skórování klíčovou roli, proto nemohli gól uznat.

Sám dotyčný pak v přestávkovém rozhovoru pro Českou televizi řekl: „Hodně mě to překvapilo. Myslel jsem, že je to gól. Rozhodčí ale řekli, že ne, takže nebyl.“

A podobná slova volil po utkání také třinecký Andrej Nestrašil. „Nebudu se k tomu vyjadřovat, je to zbytečné. Odvolali ho, tak to prostě je a jedeme dál,“ komentoval.

Už mnohem výřečněji situaci hodnotil na pozápasové tiskové konferenci hostující trenér Moták, jenž také zmínil, že je stále plný emocí.

„Co na to říct,“ začal a na chvilku se odmlčel. „Maturoval jsem z češtiny z otázky Miguel de Cervantes – Don Quijote. Mně to připadá jako boj s větrnými mlýny,“ přirovnal neuznaný gól k tvrzení z románu, které má vystihovat už předem prohraný boj.

Ještě během zápasu se na sociálních sítích strhla diskuze fanoušků či hokejových expertů. Mnoho z nich nejen rozhodnutí o odvolání Voženílkovy trefy kritizovali, našli se však i tací, kteří se sudích zastávali.

„Byl jsem na hokeji osobně. Opakovaný záběr jsem ještě neviděl, ale podle toho, co jsem slyšel, tak za mě pravidlově dobře posouzené. Ale po hokejové stránce bych tyto góly uznával,“ napsal na twitter třeba Jakub Voráček krátce po skončení duelu.

„Dle trendů i aktuálního výkladu pravidla tuto hraniční situaci sudí posoudili správně a branka být uznána neměla,“ rozsekl šéf extraligových rozhodčích Vladimír Pešina.

Rozhodčí nastavili v druhém střetnutí série velmi benevolentní metr. Nechávali plynout tvrdé střety i hraniční zákroky, některé další už však posoudili špatně.

„Středeční semifinálový duel přinesl atraktivní podívanou, ale také řadu situací, které se dvojici hlavních rozhodčích nepodařilo vždy správně vyhodnotit. Neuznaný gól mezi ně nepatřil, celkově však bohužel výkon hlavních rozhodčích nedosáhl standardu, který bychom si pro tuto vrcholnou fázi sezony představovali, což bude zohledněno v dalších nominacích v pokračujícím play off,“ přidal Pešina.

Rozhodčí se snaží roztrhnout šarvátku během druhého semifinále mezi Spartou a Třincem.

Sudí přimhouřili oko před velkým počtem krosčeků, které by si v případě vyloučení jistě obhájili, i u zákroku Marka Daňa v prodloužení, jenž zcela evidentně podrazil ujíždějícího Pavla Kousala.

„Rozhodčí hru pouštěli, ale myslím, že z naší strany bylo zákroků méně. V play off by se mělo hrát pět na pět, je to boj. Na druhou stranu když jde o vyložený faul, pískat se má, existují hranice,“ myslel si sparťanský útočník Filip Chlapík.

Právě on po třinecké otočce pouhých osm vteřin před koncem vyrovnával na 2:2. Domácí si přenesli herní pohodu i do následného prodloužení, ve kterém jasně dominovali. O druhém vítězství v sérii nakonec rozhodl druhým gólem v utkání obránce Michal Moravčík.