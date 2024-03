Neproduktivní a bez dorážek. Ale doma na ně vlítneme, slíbil Pech

„Nějaké šance jsme ale měli, bylo to lepší utkání než včera, které jsme útočně neodehráli dobře. Ale udělali jsme dvě chyby a oni je potrestali,“ hodnotil Pech.

Je problém v tom, že se Českobudějovičtí k odraženým pukům málo tlačí, anebo je k nim nepouštějí Oceláři?

„Je to asi obojí. Musíme se do brány více cpát. Samozřejmě nějaké dorážky tam mohly být, ale jsme tam o krok později a gólman pak hodí puk do rohu. Musíme být více na tom screenu (na brankovišti) a o ty dorážky se postarat,“ odpověděl Pech.

Třinečtí ve druhém duelu neměli tolik příležitostí jako v neděli, leč právě z dorážek se prosadili Marko Daňo i David Cienciala.

„Bohužel. Dali góly a hotovo,“ komentoval Pech. „Mrzí to, ale je to o nás hráčích a našem zakončení. Jsme strašně nervózní, nemáme klid. Když dáme gól, věřím, že budeme úspěšní. Přestože jsme si šance vytvořili, jejich gólman je pochytal.“

Podle Pecha byli hokejisté Českých Budějovic nervózní z toho, že první čtvrtfinálové střetnutí neodehráli dobře. „O to víc jsme chtěli dnes dát nějaké góly. Občas nám puk ale uskočí, nedokážeme ho zpracovat a je z toho taková kočkopes střela. Ale je dobře, že jsme šance měli.“

Českobudějovičtí však 120 minut čekají na čtvrtfinálový gól, taková statistika může být pro útočníky frustrující.

Třinecký brankář Marek Mazanec společně s Tomášem Kundrátkem likvidují českobudějovický závar na konci první třetiny.

„Jsou i horší série,“ namítl Pech. „Ale tak to je. Hraje se na vyhraná utkání a dvě jsme teď ztratili. Jedeme domů a doufám, že zvládneme hned to první. Pak se smaže, že jsme dvakrát nedali gól.“

Pech ale odmítl, že by zrovna nadcházející třetí duel, který bude ve čtvrtek, byl pro celou sérii klíčový. „Je to klišé, ale každý bereme jako důležitý. Uvidíme, odpočineme si a vlítneme na ně.“

Takže teď Českobudějovickým jen zbývá najít díru v třinecké obraně...

„Přesně, hratelní jsou. Dneska jsme hráli více dopředu a otáčeli hru. Odehráli jsem výborné utkání, takže není důvod klesat na mysli,“ burcuje.