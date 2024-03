Metr v play off není jiný, míní šéf sudích. Jak se zápolí s tlakem i pohybem?

Pozorujete, že by rostlo napětí?

Neříkal bych napětí, play off je specifická záležitost pro všechny účastníky už jen množstvím lidí, kteří chodí na stadiony, a sledovaností obecně. Tvrdých zákroků je samozřejmě víc, tlak se zvyšuje na všechny, ale nemyslím, že by to byl problém. Všichni jsou zvyklí a třeba já osobně si play off na ledě užíval mnohem víc než základní část.

Nestupňuje se tlak fanoušků?

Nepřijde mi. Částečně je zvýšený tlak kvůli sociálním sítím, ale většina rozhodčích je od nich oproštěná, protože některé věci jsou za hranou. Já osobně to nečetl, protože mi to na počátku kariéry dělalo problémy.

Apelujete v tomhle směru na sudí?

Pracujeme i s psychickou stránkou, loni jsme měli firmu přes komunikaci i na semináři. Zvlášť před play off se kluky snažíme dostat do klidu, aby na zápas jezdili připravení, vyrovnaní a správně fungovali.