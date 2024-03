Tvrdý zákrok a msta v tunelu. Prasárna, Flynn u mě skončil, řekl sparťan Kempný

I Flynn si rychle uvědomil, co udělal. Okamžitě se ležícímu Moravčíkovi omlouval.

Pískot v hale přesto neutichal, po konzultaci s videem následoval trest do konce utkání. Vyhrocená situace vyvrcholila hromadnou bitkou v tunelu, kudy vyloučený hráč procházel. A také pokřikováním mezi sparťanským fanouškem a jedním z členů libereckého realizačního týmu.

„Chtěl jsem, aby Oscar ukázal respekt před celou halou a omluvil se. To mi rozhodčí doporučovali, ještě než jsem dostal kelímkem do hlavy, že to není vhodné,“ povídal hostující trenér Filip Pešán.

On i jeho protějšek Pavel Gross zůstávali umírnění, všichni si hlavně přáli, aby se Moravčík co nejrychleji vrátil, k zákroku se příliš nevyjadřovali. Stejně jako další aktéři.

Hromadná bitka se strhla mezi střídačkami ve druhém čtvrtfinále Sparty s Libercem.

„Neviděl jsem to,“ odvětil stručně útočník Bílých Tygrů Adam Najman i k následné bitce mezi střídačkami.

„Nechci se k tomu vracet, ještě mi z toho není úplně dobře. Ze všeho nejdůležitější je, že Michal je v pořádku a hýbe nohama i rukama. Tady jde hokej stranou,“ hlásil Tomáš Filippi.

Také kapitán Sparty Michal Řepík volil spíše odměřený popis: „Dohrál ho nešťastně. Doufám, že to nechtěl udělat a zaslouženě dostal pět minut.“

Zatímco se vedle něj vyjadřoval Kempný. A pořádně se divil u první otázky, která zazněla z novinářského hloučku.

Jak jste viděl nešťastný zákrok na Moravčíka?

Nešťastný? Byla to totální prasárna! Nechci o někom mluvit ve špatných slovech, ale tohle absolutně nechápu. To byl zkrat, u mě tenhle člověk skončil. Jsem rád, že je Mora v pořádku. Je to sice hokej, ale tyhle zákroky do něj nepatří a stávat by se neměly.

Michal Kempný ze Sparty na pozápasové tiskové konferenci

Jak to myslíte, že u vás Flynn skončil?

Já to prostě nepochopím, hráč je v nebezpečné pozici a tam byl jasný pohyb dopředu. Absolutně bez respektu. Ale nechci řešit jeho, hlavní je Mora.

Vnímáte, že se Flynn hned po zákroku omlouval a ukazoval, že ho udělat nechtěl?

Tak ho dělat neměl. Ne, fakt to nechápu. Je to příliš.

Hokejista Jakub Voráček na Twitter vyťukal slovo „hnus“.

Tuhle sezonu už se takový nebezpečný zákrok stal několikrát. Může se stát něco vážného, soupeři můžete ukončit kariéru. Co Flynn předvedl, to je moc.

Jakub Voracek @jachobe Hnus.Flyn 3 zápasy a rozhodující moment série!! oblíbit odpovědět

Jak to s vaším spoluhráčem v ten moment vypadalo?

Nikdo samozřejmě nevěděl, slyšel jsem akorát, že křičel. Okamžitě jsme volali doktory. Nijak výrazně na nás, co jsme pak u něj byli, nereagoval. Ale zaplaťpánbůh vyšetření dopadla dobře.

Když ho pak odváželi na nosítkách, mával divákům.

To je důležité, i pro lidi na stadionu. Nevím, jestli neměl v hledišti rodinu. Co jsem měl zprávu od fyzioterapeutů, tak už potom začal komunikovat. A jsem rád, že je vše v pořádku a nic vážného se nestalo.

Jak jste pak dovedli přepnout zpět do hry?

Nebyly to příjemné věci, v utkání se stalo spoustu momentů, s nimiž jsme museli bojovat. Nebylo to jednoduché, ale zvládli jsme to. Takové okamžiky nás jako tým ještě víc spojí.

Následnou melu jste asi neviděl, že?

Nebyl jsem u toho, pak jsem se otočil a viděl, že tam je shluk hráčů a něco se stalo. Pro mě bylo důležitější zůstat u Mory, aby tam někoho měl.

Bude to mít vliv na pokračování série?

Musíme se soustředit na sebe. Tenhle zápas je smazaný, musíme si odpočinout a přenastavit hlavy. Čekají nás ještě těžké boje v Liberci. Jsme moc rádi, že vedeme 2:0, ale vždy se zaměřujeme na ten stav 0:0, kterým začínají jednotlivé zápasy. A musíme být připravení na veškeré okolnosti, které nastanou.