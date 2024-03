Ujčík o Flynnově faulu: Třicet procent jde za Moravčíkem. Hráči se musí chránit

Bývalý hokejový reprezentant Jakub Voráček na sociální síti X označil hrozivě vypadající situaci z druhého utkání čtvrtfinálové série mezi Spartou a Libercem za „hnus“.

Obránce druhého celku základní části Michal Kempný v rozhovoru s novináři uvedl: „Byla to totální prasárna. Nechápu to, absolutně bez respektu. U mě tenhle člověk skončil.“

Ujčík je při popisování celého incidentu trochu opatrnější, volí mírnější slova. Podle něj šlo o souhru nešťastných okolností, Flynnovi vyměřil stopku na čtyři zápasy.

Proč jste se tak rozhodl?

Jednalo se o zákrok zezadu, který byl vedený v nebezpečné vzdálenosti od mantinelu. Navíc skončil zraněním faulovaného hráče, který musel okamžitě zamířit do nemocnice. Ale z našeho pohledu jde situace ze třiceti procent za Moravčíkem.

Můžete to rozvést?

Z opakovaných záběrů je patrné, že se těsně před mantinelem otáčel za sebe. O blížícím se Flynnovi věděl, ale i tak snížil postavení a ještě navíc se k němu otočil zády místo toho, aby stál bokem.

Takže nebyl na střet dostatečně připravený?

Ano, dá se to tak říct. V play off musíte s podobnými souboji počítat, dějí se v každém utkání. Je to jako na přechodu pro chodce, kde taky musíte dávat pozor, dění kolem sebe nějak vyhodnotit a snažit se předejít tomu, aby došlo k něčemu takovému.

Flynn sice mohl ubrat na intenzitě, ale jen těžko si lze představit, že by chtěl protihráči ublížit, že?

Musel si uvědomovat, že když do někoho vrazí v tak nebezpečné vzdálenosti od mantinelu, může se něco stát. Kdyby si chvíli počkal a pak ho dohrál, šlo by o normální souboj. Ale chci říct ještě jednu věc.

Hromadná bitka se strhla mezi střídačkami ve druhém čtvrtfinále Sparty s Libercem.

Povídejte.

Ač to vypadalo opravdu hrozivě, buďme rádi, že Flynn patří vzrůstem k nejmenším hráčům v extralize. Kdyby byl na jeho místě někdo urostlejší, mohlo to dopadnout mnohem hůře. Jsem rád, že Moravčík je v pořádku a neodnáší si vážné následky.

Podobný zákrok byl k vidění v druhém utkání předkola mezi Litvínovem a Plzní. Jakub Lev dostal za faul na Janise Jakse stopku na tři zápasy, Flynn na čtyři. Proč?

Roli hrálo, že Moravčík opouštěl led na nosítkách a hned po zápase musel do nemocnice. Také v Litvínově šlo o nešťastnou situaci. Puk na cestě do pásma nečekaně zastavil rozhodčí, Jaks musel reagovat na poslední chvíli. Lev už byl připravený souboj absolvovat, pak už vlastní pohyb těžko zastavíte.

Nepřijde vám, že ostrých zákroků se na startu vyřazovací fáze objevuje až moc? Jaks nešetrně trefil Jana Schleisse, Jan Ščotka pyká tři zápasy za hit na Michala Guta.

Všichni přepínají na play off mód. Chtějí dohrát každý souboj, dostat se soupeři pod kůži. Chápu, že se hraje se o hodně, ale kluci k sobě musí mít respekt, brát ohled jeden na druhého a rozmyslet si, jak se v takových momentech zachovají.

Na Spartě došlo i k hromadné potyčce mezi střídačkami. Jan Buchtele, Kryštof Hrabík, Jaroslav Vlach a David Aubrecht dostali trest do konce utkání, ale disciplinární postih je minul. Proč?

Zvažovali jsme to, ale měli jsme k dispozici jediný záběr shora do tunelu, kde k šarvátce došlo. Byly tam emoce, po Flynnovi zřejmě někdo vystartoval a spoluhráči ho chtěli bránit. Z dostupného záběru jsme byli schopni odhalit strkanici, ale nevíme, kdo si začal a jak to celé probíhalo. Chceme posuzovat jen to, co vidíme.