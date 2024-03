Sparťan Moravčík bude po hrozivém faulu v pořádku, už opustil nemocnici

„Michal Moravčík byl propuštěn do domácího ošetření. S doprovodem dnes dokonce na chvíli navštívil v kabině své spoluhráče a udělal jim tak obrovskou radost,“ uvedli Pražané na sociálních sítích.

Už v průběhu večerního utkání Sparta zveřejnila zprávu, že Moravčíkův stav je stabilizovaný. Trenér Pavel Gross poté na tiskové konferenci řekl, že obránce Sparty by neměl být vážně zraněný.

„Jsem rád, že jsem dostal zprávu, že s Michalem je vše v pořádku. Byl v tunelu (na CT vyšetření), může hýbat nohama, rukama,“ řekl Gross.

Zatímco sparťanský kouč byl v hodnocení Flynnova faulu shovívavý a bral ho jako součást hokeje, Moravčíkův spoluhráč Michal Kempný pro něj neměl sebemenší pochopení.

„Za mě to byla naprostá prasárna. Nechápu to. Tohle je absolutně bez respektu. Já jsem hlavně rád, že je Mora v pořádku a bude v pohodě. Tyhle zákroky do hokeje nepatří,“ uvedl Kempný.

Sparťanského obránce Michala Moravčíka museli po tvrdém zákroku odnést z hrací plochy záchranáři.

Flynn byl za faul vyloučen na pět minut a do konce zápasu, navíc prakticky jistě dostane i dodatečný trest od disciplinární komise extraligy. Při jeho odchodu do kabin se mezi střídačkami dostali do konfliktu hráči obou týmů a rozhodčí udělili vyšší tresty i domácím Kryštofu Hrabíkovi, Janu Buchtelemu a hostujícím Jaroslavu Vlachovi a Davidu Aubrechtovi.

Sparta vede v sérii na čtyři výhry 2:0 na zápasy. Další utkání se uskuteční v úterý v Liberci.