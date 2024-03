ONLINE: Druhé zápasy čtvrtfinále. Pardubice čelí Hradci, Sparta vyzve Liberec

Vítěz základní části z Pardubic nevstoupil do prvního čtvrtfinále dobře. Po jedenáctidenní pauze bez zápasu za Hradcem zaostával, čelil velkým šancím a po zásazích Jordana Perreta a Graema McCormacka ztrácel po první třetině 0:2.

Na začátku druhé části se Dynamo přesto dokázalo vrátit do hry. Během 69 sekund vyrovnalo po gólech Tomášů Zohorny a Vondráčka.

I poté přestřelka pokračovala. Vedení vrátil hostům Radovan Pavlík z úniku, k radosti domácích fanoušků se ale podruhé v duelu prosadil Zohorna. V závěrečné části si vzal slovo pardubický kapitán Lukáš Sedlák, který skóroval v přesilovce po povedené kombinaci.

Deset minut před koncem základní hrací doby ovšem Alex Tamáši rozhodl, že první střet rivalů v play off se rozhodne v prodloužení. V něm v čase 61:25 vybojoval první bod pro domácí Martin Kaut. Dynamo tak po výsledku 5:4 v prodloužení zvítězilo i v pátém východočeském derby v sezoně.

„Jsme rádi, že jsme se po nepovedeném začátku vrátili do hry. Víme, že takový bude každý zápas. Hradec má super tým, jsou dobře připravení a každé utkání bude bitva,“ řekl po utkání Kaut, který k zápasu nastoupil po zranění poprvé od 23. ledna.

„Z utkání si vezmeme to pozitivní a připravíme se na sobotu,“ uvedl směrem k dalšímu duelu trenér Hradce Tomáš Martinec.

Vyrovnané utkání přinesl také první střet mezi Spartou a Libercem. Pražané, kteří se museli obejít bez klíčového centra Vladimíra Sobotky, vstoupili do zápasu velmi aktivně, ale nedokázali proměňovat šance.

Do vedení se tak dostali Bílí Tygři, když po Flynnově vyhození vzduchem ujel obraně nejlepší střelec základní části Jakub Rychlovský a prostřelil brankáře Kováře.

Domácí hokejisté ale vývoj utkání otočili ve druhé třetině. Nejprve se v přesilovce od modré čáry prosadil tvrdou ranou Jakub Krejčík. Do vedení pak Spartu poslal z dorážky na brankovišti David Vitouch.

Necelé dvě minuty před vypršením základní doby Severočeši vyrovnali. Filippiho pokus od modré čáry tečoval klečící Michal Bulíř a kotouč skončil za brankovou čárou. V následném prodloužení se nikdo neprosadil, a rozhodnout tak musely nájezdy.

V nich chytil Kovář všechny čtyři pokusy hostů, ze sparťanů se prosadili Aaron Irving a Roman Horák. Sparta tedy po výhře 3:2 po nájezdech získala první bod v sérii.

„Ukázali jsme charakter a sílu našeho mužstva, že se nikdy nevzdáváme. Věřili jsme až do poslední chvíle a byli jsme za to odměnění vyrovnáním. Posledních deset minut základní doby a v prodloužení jsme byli lepším týmem, ale bohužel,“ litoval liberecký útočník Tomáš Filippi.

„Neočekávám v dalších zápasech nic jiného. Bude to pořád stejné. Bude to boj až do posledního zápasu. Čeká nás ještě dlouhá série. Musíme se připravit a snad vyhrajeme i v sobotu,“ doufal sparťanský obránce Krejčík.