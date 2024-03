Flynn si za faul na Moravčíka nezahraje čtyři zápasy, Kometě bude chybět Ščotka

K ostrému zákroku došlo ve čtyřiatřicáté minutě. Moravčík po Flynnově nárazu spadl hlavou proti mantinelu, chvíli zůstal bezvládně ležet a z ledu musel být odvezen na nosítkách.

Z O2 areny ihned zamířil na vyšetření do nemocnice. Sparta v neděli na sociálních sítích uvedla, že se přesunul domů a dokonce krátce navštívil spoluhráče v kabině.

„Jsem rád, že s Michalem je všechno v pořádku,“ prohlásil kouč druhého celku základní části Pavel Gross.

Flynn si velmi dobře uvědomoval, že to s intenzitou zákroku přehnal. Moravčíkovi se chtěl jet omluvit, ale rozhodčí mu to vzhledem k rostoucím emocím na ledě i v hledišti nedoporučili.

„Byla to totální prasárna. Nechápu to, absolutně bez respektu. U mě tenhle člověk skončil. Je to sice hokej, ale tyhle zákroky do něj nepatří a stávat by se neměly,“ zlobil se Michal Kempný.

Když liberecký útočník odcházel do kabiny, od domácích si vyslechl několik nadávek a v tunelu se mezi oběma střídačkami strhla hromadná mela. Sudí následně vyloučili do konce utkání také Jana Buchteleho, Kryštofa Hrabíka, Jaroslava Vlacha a Davida Aubrechta.

Ani jeden z nich stopku od disciplinární komise nedostal, všichni budou svým týmům k dispozici ve třetím utkání čtvrtfinále, která pokračuje v úterý od 18 hodin.

Vynucená pauza naopak čeká Jana Ščotku. Obránce brněnské Komety si po zákroku na Michala Guta nezahraje tři zápasy, Litvínov se v druhém utkání série musí obejít bez Martina Havelky.