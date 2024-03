ONLINE: Kometa chce vyrovnat sérii s Litvínovem, Budějovice bojují v Třinci

V úvodních utkáních se fanoušci gólových galapředstavení nedočkali, nouze však nebyla o napětí. Ve třinecké Werk areně rozhodla až závěrečná dvacetiminutovka, v Brně vyválčil první bod Litvínov až v deváté sérii nájezdů.

Protáhnout se ovšem mohl i zápas Ocelářů s Motorem (2:0). Těsně před koncem tlačili Jihočeši kotouč všemi silami za záda Marka Mazance, jenže třinecká těla jejich nápor zneškodnila.

„Všichni jsme tam ale naskákali po hlavě. Leželo nás tam tolik, že puk nešlo docpat,“ popisoval klíčovou situaci Andrej Nestrašil, který nakonec přidal uklidňující druhý gól do prázdné branky.

Sváteční střelec Richard Nedomlel byl tak jediným, kdo překonal skvěle chytajícího Dominika Hrachovinu, který odrážel od úvodu útoky Slezanů. „Soupeř byl aktivnější,“ uznal trenér hostů Ladislav Čihák.

Zato hokejistům Komety útočné snažení úspěch nepřineslo (1:2N). Za 80 minut Brňané vyslali na bránu litvínovského gólmana Mateje Tomka 40 pokusů, slavit mohli jen jednou: v závěrečné třetině zápas vyrovnal Lukáš Cingel.

Po bezbrankovém prodloužení rozhodovaly zrádné samostatné nájezdy. V nich zářili bratři Kašové: David uspěl ve druhé sérii, Ondřej utkání rozsekl dvěma úspěšnými zakončeními za sebou v osmé a deváté rundě.

„Myslím si, že v play off by neměly rozhodovat nájezdy, ale v pravidlech je to tak nastavené. Štěstí se přiklonilo na naši stranu a jsme za to rádi,“ přemítal litvínovský kouč Karel Mlejnek. „Hop, nebo trop,“ hodnotil závěr jeho protějšek Jaroslav Modrý, který se musí obejít bez Jana Ščotky. Obránce Komety vynechá tři zápasy za faul na Michala Guta. Mstu Martina Havelky pak disciplinární komise ocenila stopkou na jeden zápas.