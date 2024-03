Místo převahy nervák, Spartu zachránil Kovář. Ještěže ho máme, libuje si Krejčík

První duel čtvrtfinále hokejové extraligy mezi Spartou a Libercem dal jasně najevo, že na postavení ze základní části nezáleží. Ačkoliv oba celky dělilo v tabulce propastných 29 bodů, favorit z hlavního města se dlouho trápil.

V první třetině především v koncovce. Naprostou většinu času totiž trávil v blízkosti brankáře Dávida Hrenáka, hosté pod tlakem kupili velké množství chyb v rozehrávce, jenže Pražané nedokázali liberecký val prostřelit.

Navíc na vlastní modré pak Moravčík nedokázal zachytit plachtící kotouč a pelášející Jakub Rychlovský ze třetí střely na branku překonal Kováře.

„Sparta sice měla tlak, ale vyloženou šanci ne. Hrála hodně po obvodu, pak jsme udeřili my,“ hodnotil střelec Rychlovský.

Podobně vypadaly i úvodní minuty prostřední části. V ní domácí zachránil drobný háček Ronalda Knota, jenž nabídl Spartě první přesilovku. A po necelé minutě domácí srovnali.

Neblýskl se žádný z tradičních tvůrců nebo střelců, obránce Jakub Krejčík na modré jednoduše napřáhl a trefil naprosto přesně pod horní tyč. „Není ideální, když inkasujete jako první. Úleva to byla pro všechny, celý tým to povzbudilo. Rána mi docela sedla,“ pronesl dvaatřicetiletý bek.

Puk po ráně sparťanského obránce Jakuba Krejčíka (není na snímku) končí za zády gólmana Dávida Hrenáka v horním rohu liberecké branky. Cloní útočník Sparty Roman Horák.

Už tak ofenzivně naladěná Sparta ještě přidala na pohybu a bavila povedenými akcemi. V polovině utkání se pak také poprvé ujala vedení. Liberecká obrana sice přežila všechny pohledné akce, neporadila si ale s důrazným Davidem Vitouchem, jenž na brankovišti našel skulinku v postavení obránců a dorazil kotouč do sítě.

Pak Pražané zvolnili a najednou se do šancí dostával také Liberec. Melancona brilantně vychytal Kovář, který měl dvakrát i pořádný kus štěstí, když ho po střelách Filippiho a Flynna zachránila tyč.

Třetí třetina neměla lepšího týmu. Ani jedna z obran nepodala ani zdaleka bezchybný výkon, oba celky si vytvořily několik nadějných příležitostí. Jenže s ubývajícím časem se Sparta zatáhla hluboko do obranného pásma a tak trochu čekala, jestli Kovář pochytí všechny liberecké střely.

A jedna z nich, kterou přesně tečoval padající Michal Bulíř, nakonec do sítě dvě minuty před koncem doklouzala. „V posledních pěti minutách jsme spíš hráli na to, abychom udrželi výsledek a tím jim dávali víc příležitostí v našem pásmu. Vymstilo se nám to, dostali jsme gól,“ pravil Krejčík.

Sparťanský brankář Jakub Kovář v závěru základní hrací doby prvního čtvrtfinále proti Liberci inkasuje smolný gól.

V prodloužení mohl slavit kterékoliv z mužstev. Snad o něco více šancí si vypracoval Liberec, ale Kovář zkrátka Spartu v pátek zachránil.

„Oba gólmani byli výborní. Kovář byl jedním z faktorů porážky, v prodloužení měl spoustu výborných zákroků, několikrát jsme měli půlku brány už prázdnou a on to chytil,“ chválil protihráče Rychlovský.

„Od toho tam jsem. Měli tři přesilovky, z nich si logicky musí vytvořit nějaké šance. Je třeba je pochytat, abychom mohli zápas vyhrát,“ sdělil sparťanský gólman.

Stoprocentní výkon podal i v nájezdech, Pražanům stačila úspěšná střílení Irvinga a Horáka a připsali si tak veledůležitý první bod v sérii. „Chtěl bych poděkovat Kovymu, bez něj bychom to nezvládli,“ přiznal Krejčík.