Slibný pokus, dál bez průlomu. Extraliga čeká na dokonalý comeback. Proč?

Budějovice se po čtvrteční prohře 0:2 v Třinci připojily k bezvýslednému snažení Znojma proti Pardubicím z roku 2007 a také ke dvěma nedávným semifinálovým nezdarům. Sparta doma před třemi lety nedotáhla obrat proti Liberci. Vítkovice zase loni před vlastními fanoušky podlehly Hradci v prodloužení.

Jistěže nabuzený Motor neměl lehkou pozici. Táhl se přes 400 kilometrů na led čtyřnásobného obhájce, který uspěl ve třinácti po sobě jdoucích sériích a favoritem byl při letitých zkušenostech i nyní.

„Bude to ale padesát na padesát, protože Budějovice jsou na koni,“ předpovídal pro MF DNES bývalý trenér a útočník Václav Sýkora. „Jejich zmátoření jim dodalo síly. Přijde mi, že mají daleko větší jiskru, působí výbušněji, bruslivěji a hrají v obrovské euforii.“

Výkon v klíčovém duelu se však vymykal těm předchozím. Jiskra vyhasla.

Ne nadarmo se říká, že v roli outsidera se vám hraje líp. Nemáte co ztratit a nahoru se vám šplhá snadno. Když jste ale z nejhoršího venku a srovnáte stav na 3:3, po vydřeném návratu nechcete zase spadnout. Možná právě tento přístup Jihočechy svázal.

„Řekl bych, že to bylo stejné, ani postupem utkání nebyla nervozita znát,“ reagoval po vyřazení budějovický gólman Dominik Hrachovina. „Člověk sice má v hlavě, že to je pořád 0:0, ale snaží se hrát stejně.“

Jenže Motor tentokrát vystupoval až příliš pasivně.

Důkaz?

Tristních deset střel na branku.

Za posledních 11 minut třetí třetiny pak na třineckého brankáře Marka Mazance putovaly pouhé dvě rány. A to je málo.

Série tak skončila stejně, jako začala. Třinec Mazancovými slovy zase „ufackoval“ gól a doma díky trefě do prázdné branky potřetí zvítězil 2:0. Poradil si i bez bodové pomoci hvězdného tria Voženílek, Růžička, Nestrašil a vycházel ze zajištěné obrany.

Extraliga a comebacky Play off Čtvrtfinále 2007

Pardubice – Znojmo 4:3 (5:2, 2:0, 3:0, 1:3, 0:2, 1:2, 5:0). Semifinále 2021

Sparta – Liberec 3:4 (1:5, 1:3, 2:3P, 5:0, 3:2P, 3:2P, 1:2) Semifinále 2023

Vítkovice – Hradec 3:4 (0:1N, 2:3P, 2:4, 2:1, 3:2P, 2:1P, 1:2P) Čtvrtfinále 2024

Třinec – České Budějovice 4:3 (2:0, 2:0, 4:3, 1:4, 2:3, 0:3, 2:0) O udržení Baráž 1998

Opava – Znojmo 4:3 (1:4, 1:2, 2:3, 4:1, 6:4, 3:2P, 6:0).

„Dostali jsme se do situace, kdy jsme začali přemýšlet, co všechno se může stát. V sérii vedeš tři nula, paráda, už to skončí, nazdar. Jenže najednou to je tři tři a teď takový zápas,“ oddechl si v mixzóně kouč Slezanů Zdeněk Moták.

„Přitom stačilo, abychom zůstali trpěliví a nebláznili jen dopředu,“ dodával klidný autor vítězné branky Roman.

Budějovice padly, aniž si vytvořily nějakou větší příležitost.

A že jich v předchozích čtyřech duelech měly! Oceláři už za stavu 2:0 povolili, tropili nezvykle mnoho zbytečných chyb a pustili soupeře zpět do hry. Ve čtvrtek už k ničemu podobnému nedošlo.

„Jsem ale pyšný na celý tým, dík patří kabině, která mě předváděnou hrou i tím, jak je to bavilo, hodně motivovala,“ hlásil kapitán Motoru Milan Gulaš. „Nikdo nám nevěřil, ale nechybělo moc, abychom tu fantazii dotáhli.“

Ani další slibný pokus o velkolepý comeback tak nedopadl, což je trochu záhada.

Samozřejmě lze namítnout, že zvítězit ve vyrovnané soutěži proti totožnému protivníkovi čtyřikrát za sebou je nesmírně obtížné. Nejde však o až tak vzácný jev, vždyť i rovnocenná klání někdy končí výsledkem 4:0, jak ve čtvrtfinále předvedla Sparta proti Liberci.

Se stejným protivníkem chyběl Pražanům jen kousíček k podobné šňůře a obratu i ve vzpomínaném semifinále před třemi lety. Jenže doma rychle zaostávali a prohráli 1:2. Tak jako loni Ostravané. Ti si vynutili sedmý zápas gólem v oslabení, v rekordním čase 138:51, navzdory drtivé střelecké převaze Hradce. Mohutnou euforii si ale na vlastní stadion nepřenesli.

Mimochodem, sérii dost poznamenaly i pozitivní dopingové nálezy v kádru Východočechů.

Hlavní důvod, proč se obraty nedaří dokončit, tkví jistě v obtížnosti udržet nastolenou hru. To jde rozhodně snáze, když mužstvo v sérii vede, než ve chvíli, co dotáhne nepříznivý stav a najednou bojuje o vše.

Růst případů, kdy celek ožívá za stavu 0:3, ale jen dokládá extraligovou vyrovnanost. Všechny comebacky z posledních tří let doputovaly do zápasů, v nichž šance byly naprosto vyrovnané. Při takovém trendu je tak jen otázkou času, kdy extraliga pozná tým, který dokonalou otočku úspěšně zvládne.