Mistr uspěl, ale v závěru se bál. Všichni jsme skákali po hlavě, řekl Nestrašil

„Bylo to na nervy,“ komentoval závěrečnou tlačenici Nestrašil. „Hlavně jsme se modlili, abychom to zvládli, protože deset vteřin před tím jsem se dostal k puku, ale nepodařilo se mi ho vyhodit do středního pásma. Byl by to můj gól.“

Jak náročné bylo tu tlačenici zvládnout?

Všichni jsme tam ale naskákali po hlavě. Leželo nás tam tolik, že puk nešlo docpat. Mazi (brankář Mazanec) vše skvěle držel betonem, to bylo fantastické. Vožuch (Voženílek) tam pak měl na konci skvělý blok, vyhodil kotouč z pásma a bylo hotovo.

Měl jste přehled, kde puk je?

Viděli jsme ho tam. Rozhodčí ležel jako v NHL na bráně, měl to skvěle pod kontrolou. Celou dobu ho viděl, furt křičel: Volný, volný, volný. Proto nechal hru tak dlouho být. Naštěstí kotouč nějak vyskočil do strany a mimo brankoviště.

Museli jste odolávat těžkým váhám soupeře?

Už to, že tam byl Jáchym Kondelík, bylo samo o sobě dost kil (se dvěma metry výšky a 103 kilogramy je nejurostlejší protivník). Do toho jsme tam byl já, naši beci. Bylo nás tam hodně.

Vy jste byl skoro úplně v brance.

Spíš jsem se opíral o zadní síťku, abych se mohl zapřít, kdyby do toho někdo tlačil hokejkou. Naštěstí k tomu nedošlo.

Jaký to byl zápas?

Už dříve jsem říkal, že to bude hodně těžká série. Zatím je to jen jedna výhra, nic to neznamená. Můžeme být rádi, že jsme po čtrnáctidenní pauze dobře začali. Hráli jsme dobrý, zodpovědný hokej. Týmový. Věřím, že kdybychom takhle pokračovali, šance na úspěch je. Ale musíme být nohama na zemi, hrát stejně.

Třinečtí hokejisté slaví gól proti Českým Budějovicím.

Bylo náročné chytnout po té přestávce rytmus?

Určitě. Ta pauza na jednu stranu je fajn, ale na druhou to zápasové tempo člověku chybí, takže první třetina byla náročná.

Prvních osm minut se navíc skoro vůbec nepřerušovalo...

To jsem si ani nevšimnul. Jen jsme tam dýchal a pálila mě trubka.

Českobudějovický Dominik Hrachovina pochytal spoustu šancí. Ukázal, že je výborný gólman?

Jasně. Tady už v těch týmech člověk na nějakého průměrného gólmana nenarazí. Hrášek vyhrál ve Finsku tituly, takže je dobrý gólman, dneska to ukázal. Musíme být trpěliví, čekat na své šance a věřit, že ty góly dáme.

Vítěznou branku vstřelil Richard Nedomlel, který se trefil poprvé v sezoně.

Tohle mám na našem týmu moc rád. To je něco, na co jsme tady hodně pyšní, že se všichni podřídíme celku a je jedno, kdo gól dá. Máme velkou radost, že se Nedo prosadil. Není to sice jeho role, ale dneska odehrál celkově skvělý zápas stejně jako další kluci. Bylo tam hodně výborných bloků.

Sudí vyloučili jen Marka Daňa a Romana Vráblíka za vzájemnou potyčku. Bylo vidět, že nikdo nechce faulovat?

Když se člověk podívá na ostatní zápasy, tak přesilovky jsou v play off hrozně nebezpečné. Disciplína je hodně důležitá a Budějovice mají velmi dobrou přesilovku, takže jsme je k ní nechtěli pustit.

Celkově i takových menších faulů bylo málo, že?

Musím naprosto souhlasit, že na české poměry, kdy v zápasech bývá hodně držení, hákování, držení hokejek, tam toho moc nebylo. Dnes to bylo oboustranně velmi kvalitní utkání. Doufám, že to vydrží, protože takový hokej je mnohem lepší, je to světový trend, takové fauly z hokeje mizí a u nás by měly také.

Přesilovou hru jste neměli. Kdo měl být jejím dispečerem, když máte zraněného obránce Jakuba Jeřábka?

Jo vy chcete vědět, kdo tam místo Kuby bude hrát... (smál se). Musíte přijít na trénink, anebo si počkat do zítřka.