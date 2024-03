Je jedno, kdo bude v brance, máme stejný cíl, shodují se Kacetl a Mazanec

V základní části Marek Mazanec odchytal 33 zápasů s úspěšností 92,15 procenta. Ondřej Kacetl 22 utkání, přičemž úspěšnost měl 91,2 procenta.

Kdo z nich se v neděli na úvod čtvrtfinále postaví do branky hokejových Ocelářů Třinec?

Třinec – Budějovice Neděle 15.00 online

„My to už víme a Budějky a vy si lámejte hlavu,“ řekl za realizační tým třinecký trenér Zdeněk Moták zástupcům médií. „Konzultujeme to s trenérem brankářů (Jaroslav Kameš, jenž má přezdívku Čavar – pozn. red.), který na tom rozhodnutí má největší podíl. S Čavarem jsme se shodli všichni tři.“

Marek Mazanec má o tom, kdo bude chytat jasno. „Nějaký gólman,“ usmál se. A Ondřej Kacetl přitakal.

Ondřej Kacetl

Přesto, pánové, už víte, kdo začne?

Kacetl: Ne

Mazanec: Ne, jsem napnutý jako na kšandě.

Kacetl: Čekáme na ceremoniál.

Mazanec: Přesně, to budou trenéři oznamovat sestavu. Budou konfety.

Do toho třinecký trenér Zdeněk Moták nenápadně pronesl v narážce na scénu z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje: „Jen aby někdo nežádal opakování ceremoniálu.“

Kacetl: To se může stát.

Jaké vůbec máte mezi sebou vztahy?

Mazanec: Normálně si navzájem tupíme brusle. Takové standardní postupy. Nařezáváme si tkaničky, hokejky...

Kacetl: Už tam nemáš nože, že?

Mazanec: Ale vážně, připraveni jsme oba, čekáme na pokyn trenéra. Bude chytat jeden, druhý bude připravený. Držíme si palce, že Káco?

Kacetl: Oba uděláme maximum pro tým, abychom šli dál a je jedno, kdo bude v brance. Jdeme všichni za stejným cílem.

Takže rozhodující je týmovost?

Mazanec: O ničem jiném to není.

Kacetl: Přesně tak. Musíme makat jako mužstvo. Tady nehrají prim jednotlivci, ale celý tým.

Jak moc vám bude chybět obránce Jakub Jeřábek, jenž je po operaci zlomené nohy?

Mazanec: Je to obrovská ztráta, chybět bude. Je to konstruktivní obránce.

Kacetl: Je jeden z nejkvalitnějších beků, které máme, takže velká ztráta. Zase je to ale příležitost pro další obránce, aby roli po něm vzali.

Marek Mazanec

Určitě budete hrát i za něj. Byli jste už za ním v nemocnici?

Mazanec: My jsme za ním v nemocnici tak často, že už ho to i štve. Říkal, že chce mít taky klid, ať už tam nelezeme (směje se).

Loni jste museli hrát předkolo. Nyní jste měli na přípravu víc času. Přivítali jste to?

Mazanec: Věnovali jsme se rodinám, udělali si volno. Koukli se na nějaký hokej, na předkola, popleskali jsme se, že to tentokrát nemusíme hrát my. A hlavně jsme se připravovali na to, co nás čeká.

Kacetl: Přesně tak. Loni to bylo náročné, takže jsme byli rádi, že jsme si od hokeje mohli odpočinout.

V čem jsou České Budějovice nepříjemné?

Mazanec: Jaké mají hráče asi všichni vědí – Guláš, Pecháček (Pech), šikovní kluci, Kondelík před bránou. Nebude to nic lehkého.

Kacetl: Jsou tam i Harris a Ordoš. Mají kvalitní mužstvo, zkušené hráče, dobrou přesilovku. Musíme se na ně připravit po všech stránkách.

Chystáte se na soupeře nějak speciálně?

Kacetl: Jako každý tým se podíváme na přesilovky, jací tam jsou hráči, kam střílijou.

Mazanec: Střílí, ne střílijou.

Kacetl: Každý to řekne po svém. Asi tak.

Brankář Třince Ondřej Kacetl si užívá chvilky s Masarykovým pohárem pro extraligové šampiony.

Sledovali jste pozorně, kdo by na vás mohl z předkola jít?

Mazanec: Pokud chcete vyhrát, musíte porazit všechny. Je jedno, kdo na vás přijde.

Takže pátý titul je...

Mazanec: ... Je ve hvězdách.

Kacetl: Přesně tak. Loni se to ukázalo, že ať přijde kdokoliv, musíte ho porazit. Před rokem jsme narazili na dva nejsilnější soupeře a museli je porazit. Musíme porazit všechny.

Třinec vyhrál extraligu čtyřikrát za sebou. Letos jsou největšími favority Pardubice a Sparta. Je pro vás výhodou, že do play off jdete ze závětří?

Kacetl: Na jednu stranu to tak může být, ale na druhou jsou tady čtyři tituly za sebou. Všichni budou proti nám, budou se chtít ukázat a vzít nám možnost získat pátý titul.

Mazanec: Na minulost bych se neohlížel, každá sezona je specifická. Zase jedeme odznova.

Pět titulů v řadě získal jen Vsetín v devadesátých letech minulého století. Máte na tu dobu nějakou vzpomínku?

Mazanec: Mě bylo asi deset. Jen si pamatuju, jak byly sestřihy play off a byl tam pořád jen Vsetín, jak zvedá poháry. Říkal jsem si, ty jo, to není možné! Ale vidíme, že to je reálné, tak proč bychom to nemohli zvládnout také.

Kacetl: Nebylo by to vůbec špatný. Já v té době začínal s hokejem, ale jak říkal Mazi. Byl tam jen Vsetín, jednou Sparta. Bylo by to krásné, kdybychom také mohli psát historii.