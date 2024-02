Potřebuji emoce trochu vybičovat, říkal po návratu třinecký útočník Daňo

„Cítil jsem se fajn, jen v první třetině mi tolik nešly nohy, ale pak se rozběhly a ten bod a gól k tomu napomohly. Tím, že jsme vedli, se mi po té dlouhé pauze hrálo lépe,“ prohlásil Daňo.

A po dnešku máte na kontě sto kanadských bodů v extralize...

O těch jsem vůbec nevěděl, zaregistroval jsem to až na kostce nad ledem. Tři body týmu jsou však nejdůležitější.

Dostala vás do tempa i strkanice, do níž jste se dostal po tom, co jste trefil tyč?

Asi ano. Je to můj styl hry a potřebuju ty emoce trošku vybičovat. Je to něco, co patří k mé hře, i tím se dostávám do tempa.

Byly rozhodující dva góly, které jste dali během 18 vteřin v úvodní minutě druhé třetiny?

První třetinu jsme sice vyhráli, ale nebyla z naší strany ideální. Bylo potřeba zapnout, což se nám podařilo. Pak už jsme měli, dá se říct, pohodu, protože soupeř musel dotahovat třígólové manko, a to se už těžko hraje. A náskok jsme ještě navýšili.