ONLINE: Tři góly Budějovic za tři minuty, vede také Litvínov. Kladno čelí Kometě

České Budějovice vyšly dvakrát po sobě naprázdno a za 120 minut hry vstřelily jediný gól. Desáté Vítkovice naposledy podlehly vedoucím Pardubicím (3:5), poslední tři výhry zaznamenaly proti Kladnu.

„Těžký a agresivní soupeř, který bojuje o pozici v top čtyřce. Kluci zjišťují, že to, co jsme si nastavili, funguje a že v tom musíme pokračovat. Jestli od toho ustoupíme, budeme mít problém,“ uvedl kouč Slezanů Pavel Trnka.

Třináctá Mladá Boleslav ztrácí 11 bodů na pozici zajišťující předkolo, na Kladno má náskok 12 bodů. Ve středu v Karlových Varech (1:4) ale hráči kouče Richarda Krále selhali, když už po necelých pěti minutách ztráceli tři branky. „K zápasu jsme přistoupili jako k nějakému valentýnskému přáteláčku. Byli jsme bez pohybu, bez koncentrace a za deset minut bylo po zápase,“ štvalo Krále.

Litvínov si za poslední tři utkání připsal jediný bod a za čtvrtým Libercem zaostává o tři body. Postrádá ale svého nejlepšího kanonýra, Petr Koblasa si totiž odpykává jednozápasovou stopku za napadání rozhodčích v posledním duelu proti Hradci Králové (5:6P).

Královéhradečtí po vítězné přestřelce v Litvínově touží uspět i proti Ocelářům. Třinec se pevně usadil na třetí příčce a má formu. Za poslední čtyři zápasy neztratil ani bod a ovládl je se skóre 22:4, když pokaždé vstřelil alespoň pět gólů.

V minulém vzájemném utkání nasázel Hradci Králové sedm branek. „Je pravda, že góly teď dáváme. Posledně s Olomoucí jsme inkasovali jen jednou, ale chyb jsme udělali dost. Pořád je na čem pracovat, musíme hrát naplno každé střídání,“ řekl třinecký trenér Zdeněk Moták.

Brno je po bodové sérii pěti zápasů, z nichž čtyři vyhrálo, jen dva body za čtvrtým Libercem. Kometa má navíc tři zápasy k dobru. Jakákoliv výhra proti Kladnu posune Brňany před Severočechy. Poslední Rytíři dál prodlužují nelichotivý klubový rekord a prohráli už 17 zápasů za sebou.

„Všichni jsme doufali, že to zlomíme po třetí čtvrté prohře... Ale nedaří se to. Naše situace není dobrá, pořád však nikdo nikam nespadl, stále jsme tady. A věřím, že se všichni budeme rvát až do konce,“ uvedl útočník Jakub Klepiš.

Olomouc po pauze nenavázala na sérii čtyř výher a odvezla si debakl 1:6 z Třince. Nyní čelí Spartě, která v posledních pěti utkáních neztratila ani bod. Pražané se v případě úspěchu můžou přiblížit na dva body Pardubicím, které mají o zápas méně.

„Není to rozhodně tak, že bychom extra sledovali, kolik ztrácíme bodů na první místo. Koukáme spíš na možné soupeře pro play off. Ze všeho nejvíc se ale zaměřujeme na svou hru a snažíme se vyladit všechny detaily. Ještě na to máme sedm zápasů,“ prohlásil útočník Filip Chlapík, jenž naposledy zazářil hattrickem při výhře nad Plzní (4:2).