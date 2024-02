Potřebujeme se naladit na vyřazovací část ligy, říká třinecký Nestrašil

„Je to fajn, ale my se pořád soustředíme na každý zápas, abychom ho odehráli naplno a na tabulku se koukneme až po posledním utkání,“ prohlásil obránce Ocelářů Richard Nedomlel.

„Třetí místo zatím jisté nemáme, ale bylo by fajn, kdybychom i na něm zůstali,“ upozornil třinecký útočník Andrej Nestrašil. „Každopádně je lepší si před čtvrtfinále odpočinout než hrát s někým best of five (předkolo na tři vítězné zápasy – pozn. red.).“

Loni Třinečtí dokráčeli k titulu až z předkola play off... „Ale těch dvaadvacet zápasů, co jsme v play off odehráli, bylo fakt těžkých, takže je jen dobře, že už ve čtyřce zůstaneme,“ podotkl Nestrašil.

Zbylých pět duelů Oceláři odstartují v pátek v Karlových Varech a v neděli v Kladně. Jak nejlépe základní část dohrát?

„Dohrát je špatné slovo,“ upozornil Andrej Nestrašil. „Potřebujeme se naladit na vyřazovací část ligy a hrát náš hokej, se kterým můžeme být v play off úspěšní. Je trošku jiný, musíme si to dát do hlavy a poctivě se připravit.“ Jiný je zejména v poctivém bránění.

Třineckým by měl pomoci i návrat střelců Libora Hudáčka a Marka Daňa do sestavy po zranění.

„To jsou ohromné posily, které nám dlouho chyběly. Jejich návrat je znát,“ potvrdil Nestrašil. „Hudy na to, jaký má ice time (čas na ledě – pozn. red.), v každém utkání, co hrál, dal gól. To je neuvěřitelné. Je nesmírně šikovný hokejista. Co on dokáže na ledě vymyslet s pukem, to je radost se dívat.“

Někdy hráčům trvá, než se po pauze znovu dostanou do potřebného tempa, což však podle Nestrašila není případ Hudáčka a Daňa. „Záleží na mentalitě a zrovna tihle kluci ji mají fantastickou. Je nemůže nic zaskočit. Jsem rád, že jsou zpátky a že se oběma hned začalo dařit.“