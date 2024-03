Těší mě, že hrajeme pohledný hokej. Třinecký kouč o základní části i odpočinku

„Stav napětí,“ tak charakterizuje trenér Zdeněk Moták čekání na soupeře, který vzejde z nynějšího předkola play off.

Jaká byla z vašeho pohledu základní část extraligy?

Rozhodně lepší než v minulé sezoně. Získali jsme o bezmála dvacet bodů více. A i když jsme v některých zápasech měli zraněné hráče, tak herní projev byl dobrý. A důležité je i to, že jsme do týmu zapracovali mladé hráče.

Co vás potěšilo v základní části?

Bodový zisk (99 bodů). Lehce jsem ale doufal, že budeme mít tři čísla... Je dobré, když mužstvo uhraje v průměru dva body na zápas. Nám to o pět bodů uteklo. Jsem spokojený s hráči, i když jsme se nevyhnuli ne herním, ale spíše lehce výsledkovým výkyvům, naposledy třeba v Karlových Varech a Českých Budějovicích. Těšilo mě, že hráči hráli celkem pohledný hokej, že se nám doma dařilo a že se předvedli i naši mladí hráči.

A co vás naopak zklamalo?

Řekl bych, že nic. Jsem celkem realista. Vždycky je co tvořit, co dělat. Na všem je možné pracovat a to je důležité.

Byla to vaše druhá sezona v Třinci. Co vám ukázala?

Určitě znám lépe hráče, kteří tady hráli. Každá sezona je jiná. Opět jsou ale silné Pardubice, zůstaly kompletní, lehce posílily, mají výborné mužstvo. Kvalitně hrála také Sparta. My jsme byli zaslouženě třetí.

Vyhovuje vám, že stejně jako loni nepůjdete do play off v pozici favorita?

Je to sport. Na začátku play off, a vůbec soutěže, je velice těžké i ošidné určit, kdo vyhraje. Stát se může cokoliv, ale když jsi dobře připravený, je lépe předpovídatelné, kdo uspěje.

Čtvrtfinále začnete 17. března. Jak náročné budou do té doby tréninky?

Nebudou náročné. Teď máme volno a po něm už budeme ladit na první sérii play off.

Mužstvo má do pátku čtyři dny volna. Mohou hráči úplně vysadit?

Ano. Potřebují hlavně vypnout hlavu, sezona byla náročná fyzicky i psychicky. Teď už toho moc nenatrénujeme, co se týče kondice. Kluci by si měli především vyčistit hlavu, mít jiné myšlenky, věnovat se kutilství, rodině a podobným věcem, abychom do přípravy na play off šli s čistým stolem.

Může si i trenér dovolit vysadit?

Na chvíli sice vysadíš, ale na hokej pořád myslíš. Začalo předkolo, takže ho budu sledovat. Připravíme si další tréninky, záběry ze zápasů, které jsme odehráli, a vletíme do toho.

A během sezony si jako trenér stihnete odfrknout?

To moc nejde. Jen když je reprezentační přestávka, tak to třeba dva dny na hokej tolik nemyslíš, ale pořád se jede dál. Pořád je co řešit, co dělat.

Co nabíjí speciálně vás?

Pořádně se vyspat. V sezoně to moc nejde. Ráno se budím brzo, takže ve volných dnech víceméně dospávám. A kamaráde, bude nám šedesát, to už je potřeba i odpočívat. (směje se) Potřebný je i aktivní odpočinek, někam se projít. Když je pěkné počasí, jedeme s paní na hory, ne lyžovat, na procházku. Toho času ale moc není.

Zmínil jste mladé hráče, které jste zapracovali do týmu. Dá se říct, že nejvíce se z nich prosadil útočník Petr Sikora?

Šikovných kluků máme více, mají celou kariéru před sebou. A příležitost, kterou dostali, si zasloužili, ať to byli Siki (Sikora), Miroslav Holinka, či Radim Mrtka. Ve své kategorii podávají kvalitní výkony, jdou na ně od trenérů dobré reference. Nicméně mládí není zásluha.

Dostanou příležitost i v play off?

Junioři hrají své play off. Další budou dál trénovat s partnerským Frýdkem-Místkem. Hlavně bych byl rád, aby všichni naši hráči byli zdraví.

To už neplatí u Jakuba Jeřábka, který je po operaci zlomené nohy a sezona pro něj skončila.

No... To nebudeme ani rozebírat. To je velká ztráta.