Budějovický kouč Čihák o přínosu Gulaše, možné ztrátě Hovorky a posilách

„Mohli jsme se poprvé trochu zaradovat. Kdo by nebyl rád. Cítili jsme, že by se to mohlo povést, ale bohužel,“ sdělil 42letý kouč extraligových hokejistů Motoru. Ten skončil na šesté příčce po základní části i play off.

Jak s týdenním odstupem hodnotíte sezonu?

Udělali jsme velký kus práce. Loni hrál tým skoro o záchranu, přišli noví hráči i my jako trenéři. Kdyby nám někdo řekl, že do posledního kola základní části zůstaneme v boji o elitní čtyřku a ve čtvrtfinále budeme sahat po vyřazení Třince, tak bychom to maximálně brali. Ale vždy je co zlepšovat.

Jste celkově spokojený?

Těžko říct. Když jsem viděl, jak tým šlapal a jakou měl sílu, tak jsme ještě chtěli pokračovat. Skvěle jsme prošli přes předkolo, ve čtvrtfinále jsme byli kousek od zázraku. Hodně nám chyběli zranění Mikuláš Hovorka a Brant Harris. Zdravotní problémy měli i další hráči. V tom nám chybělo štěstí, abychom byli kompletní. Ale jsem rád, že si to fanoušci užili a bavilo je chodit na hokej.

Co jste řekl hráčům na závěrečných pohovorech?

Vesměs to byly pozitivní rozhovory. Zhodnotili jsme si sezonu a klukům jsme řekli dobré i špatné věci. Oni to přijali. Na slabinách jsme však stejně pracovali už v sezoně.

Tisíce lidí sledovaly na velkoplošné obrazovce sedmé rozhodující čtvrtfinále hokejistů Českých Budějovic v Třinci na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakra II.

Kolik plánujete změn v kádru?

Z osmdesáti procent kádr zůstane stejný. Nemáme moc důvod k velkým změnám. Končí brankář Dominik Hrachovina, obránci David Štich a Michal Gulaši a útočník Lukáš Vopelka. Nahradíme je, ale nechceme se ukvapit. Máme některá jména v hlavě, jednáme. Pokud se podaří, bude to přínos a mohli bychom být zase o něco lepší.

A tím pádem byste mohli pomýšlet i na lepší umístění?

To je zavádějící. Máte představy a očekávání, ale jednotlivci musí zopakovat své dobré sezony. Když to potvrdí, pak můžeme myslet výš. Ale když je vyřadí zranění nebo nebudou mít výkonnost, tak můžeme skončit i hůř. Nechceme stavět vzdušné zámky. Posílí hlavně týmy, které neměly dobrou sezonu, podobně jako loni Motor. Musíme být ostražití, aby sezony nebyly jako den a noc.

Ale máte na čem stavět, ne? Celý rok jste si chválil pracovitost a soudržnost týmu.

To rozhodně ano. Pracovní morálku jsme měli velmi dobrou, drželi jsme pospolu. Když do toho dobře zapadnou noví hráči, tak budeme mít kvalitní tým. Těší mě, že jsme konkurovali tak kvalitním a silným klubům. Měly to s námi těžké.

Vnímáte, jaký progres letos udělal obránce Mikuláš Hovorka?

Ano, ale zvládl to nejen on. Taky Ondra Kachyňa šel hodně nahoru. Jsme za ně moc rádi. Věříme, že to budou potvrzovat i nadále.

Počítáte, že Hovorka odejde?

Ano. Spíš se připravujeme na to, že za nás příští rok hrát nebude.

Zájem může být také o Jáchyma Kondelíka.

Ten má kontrakt a měl by zůstat. Navíc on řekl, že tu chce odehrát minimálně dva roky. Zároveň se potřebuje stabilizovat, udělat dobré sezony nebo úspěch, což ho zase může vystřelit dál.

K reprezentaci se připojí Kondelík s Adamem Kubíkem. Mají šanci na účast na mistrovství světa?

Uvidíme, proč ne. Oba dostanou prostor na kempu před šampionátem. Když se jim bude dařit a budou se hodit trenérům do koncepce, tak bychom je tam mohli vidět.

Na cestě do Motoru je reprezentační útočník Ondřej Kovařčík. Jak blízko je jeho příchod?

Je to hodně blízko. Ale musíme si počkat, až to bude oficiální.

Kapitán Milan Gulaš znovu jen zřídka chodil mezi novináře. Korigujete i tyto věci?

Milan dobře ví, že má i tyto povinnosti. Ale jsem rád, že také novináři respektují, že ne každý je na mediální svět nastavený.

Gulašova role se v této sezoně změnila. Už to není jen střelec, má víc funkcí. Berete to tak?

Ano, potvrzuje to jeho komplexnost. Věděl jsem, že i když nebude dávat góly, tak je bude připravovat. On to potvrdil. Věřím, že i v příští sezoně bude produktivní. Letos měl opravdu výborný ročník.

Dostal on i další hvězdy víc defenzivních úkolů?

Jsem o tom přesvědčený. Kdyby to tak nebylo, tak se nedostaneme tak daleko, jak jsme byli.

Sezonu Lukáše Pecha ovlivnilo těžké zranění kotníku. V úvodu jste s ním nebyli moc spokojení, ale v play off ukázal své umění?

Je to starší hráč a ti mají rozjezdy trochu horší. Dva tři zápasy před zraněním už hrál velice dobře. Pak ho zlomenina kotníku vyřadila, ale jsem rád, že neskočil rovnou do play off a alespoň trochu se rozehrál. Pak zase ukázal, jaké má oko.

Zůstane i pro příští rok?

Ano. Lukáš má smlouvu, pokračuje.

Budete pokračovat i vy?

Ano, s kolegou Jirkou Hanzlíkem máme kontrakt ještě na dva roky.

Odpočinete si trochu od hokeje?

Trochu jo, spíš fyzicky, ale neustále řešíme s kolegou a vedením příchody nových hráčů.

Kouč Ladislav Čihák na lavičce Českých Budějovic

Jak se vám pracovalo první rok v Českých Budějovicích?

Skvěle. Celkem se nám dařilo, neměli jsme hluchá místa. Vedení nás podporovalo. Na rozhodující čtvrtfinále byla velkoplošná obrazovka na náměstí. To bylo fantastické. Co si člověk může víc přát? Moc toho podle mě není. Sledovali jsme to na dálku. Videokouči jsem dal za úkol, ať mi na tabletu ukazuje, kolik je tam lidí. Byla to jedna z lepších sezon, co jsem zažil. Do budoucna bych si přál, abychom lidem mohli na náměstí třeba i osobně poděkovat.

Kdy se tým znovu sejde?

Teď mají kluci volno. Znovu se sejdeme 2. května, uděláme vstupní fyzické testy. Dvouměsíční letní přípravu doplní soustředění ve Frymburku, ukončíme to poslední týden v červnu. Pak následují necelé tři týdny volna, než půjdeme na led. Většina týmu bude trénovat společně, jen Milanové Gulaš a Doudera využijí individuální přípravu. Případně možná ještě někdo další.