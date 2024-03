Pozor, Třinec zase jede! Obranný val se probudil, pátý titul v řadě není sci-fi

První dva čtvrtfinálové dny ukázaly, že výsledky ze základní části už dávno nehrají roli.

Pardubice, které překonaly rekord v počtu nasbíraných bodů (121), měly co dělat, aby dvě domácí východočeská derby vůbec dotáhly do vítězného konce.

Nakonec uspěly, byť výhry 5:4 v prodloužení a 3:2 díky gólu šest sekund před koncem nepůsobí bůhvíjak přesvědčivě.

I druhá Sparta, jež zase vylepšila týmové bodové maximum (111), dvakrát rozhodovala až v nastavení. Nejprve ji v nájezdech zachránil brankář Jakub Kovář, podruhé zase kapitán Michal Řepík v prodloužení. V obou duelech Pražané slavili po výsledku 3:2.

Ani výsledky Třince nevypadají zrovna jednoznačně, kdo však zápasy sledoval, může s klidem prohlásit, že Oceláři k vedení 2:0 v sérii došli dost suverénně.

Precizní práce ve středním a obranném pásmu zneškodňuje českobudějovické náznaky šancí. Obránci čistí prostor před brankovištěm, takže když už na Mazance nějaká ze střel projde, letí dlouho a zřetelně, takže s ní nemá gólman výraznější starosti.

Jinak však velké množství pokusů třinečtí hráči zastaví ještě před tím, než mezi tři tyče vůbec doletí. Konkrétně za první dvě střetnutí zabránili 52 ranám, daleko nejvíc ze všech čtvrtfinalistů (Pardubice 30, Sparta 37).

Závěrečný tlak Českých Budějovic vyrovnáním neskončil.

„To je krása. Mnohdy nevstřelíte gól, ale zblokujete pár střel, což ohromně zvedá mužstvo a jeho morálku,“ ví trenér Zdeněk Moták.

Devětapadesátiletý kouč sází na stejnou taktiku jako před rokem. Pochopitelně, vždyť loni ve své premiérové sezoně na lavičce Třince dovedl klub k čtvrtému titulu za sebou. A pátý vůbec nevypadá jako nějaké sci-fi.

„Už si ho nedovolím odepsat. Loni jsem tvrdil, že nevyhrají a oni nakonec došli k titulu až z předkola. Tým se tolik nezměnil, bude hrát svůj klasický play off hokej,“ predikoval před sérií televizní expert Václav Nedorost.

Nespletl se, Oceláři skutečně vytrvalou obětavostí a týmovým výkonem v domácích duelech Budějovice přemohli.

Někdo by mohl namítat, že na podobné soudy je po dvou zápasech velmi brzo. Ale hledět jen na ně by bylo zbytečně úzkoprsé. Vždyť i v několika předešlých play off Třinec totožně deptal soupeře.

Ofenzivní Spartě dovolil v loňském čtvrtfinále jen jedenáct gólů v šesti utkáních, snad ještě favorizovanějším Pardubicím patnáct v sedmi.

I před rokem začínal v brance Mazanec, později ho nahradil fantom Ondřej Kacetl. Ten ve finále proti Hradci vychytal už třináctou nulu v play off v kariéře, čímž vyrovnal historický rekord Romana Málka. Moták zatím nemá důvod brankáře měnit. Mazanec je stoprocentní, už 120 minut neinkasoval, pochytal 56 střel.

Třinecký brankář Marek Mazanec zahájil čtvrtfinále vychytanou nulou.

„Musíme se více cpát do branky, jsme tam o krok později. Musíme se postarat o dorážky,“ ví českobudějovický útočník Lukáš Pech. I na druhé straně Dominiku Hrachovinovi se poměrně daří, obdržel jen tři góly. Třinec navíc nehrál ani jednu přesilovou hru, přesto si cestu k vítězství zatím pokaždé našel. A daleko jistěji než Pardubice a Sparta.

„V půlce druhého zápasu jsme se začali lehce zbavovat kotoučů a přenechali jsme hostům iniciativu. Ale podařilo se nám vstřelit druhý gól a do třetí třetiny jsme šli s aktivní, agresivní, obrannou hrou. Vyplatilo se a máme druhý bod,“ hodnotil Moták.

Motor samozřejmě nemá tak kvalitní kádr jako Pardubice nebo Sparta, se kterou by se Třinec mohl utkat v semifinále.

Až v něm se tak případně ukáže, jestli tentokrát dokáže někdo třineckou nadvládu ukončit.