POHLED: O bezohlednosti hráčů a smysluplnosti disciplinárních trestů

Před pondělním programem proběhlo dvacet zápasů play off a rozhodčí museli hned čtrnáctkrát udělit trest hráči do konce utkání. Předseda disciplinární komise Viktor Ujčík navíc rozdal dvanáct dodatečných stopek od jednoho duelu do čtyř.

„Všichni přepínají na play off mód, chtějí se dostat soupeři pod kůži. Chápu, že se hraje o hodně, ale kluci k sobě musí mít respekt, musí brát ohled,“ upozorňoval Ujčík pro iDNES.cz.

Mezi nejzávažnějšími momenty se objevily zásahy do hlavy (zejména loktem) a vrážení na mantinel (hlavou napřed). Po jednom takovém třeba sparťanský obránce Michal Moravčík skončil v nemocnici, když se mu hlava o hrazení nepěkně zkroutila.

Incidentů nebylo málo a zákroky opět zvedly emotivní debatu fanoušků i expertů o Ujčíkově práci.

Trestá správně? Smysluplně? Obhájí si verdikt? Nebo „zase roztáčí kolo štěstí“, jak praví lidová tvořivost nespokojenců na sociálních sítích?

Ujčík je šéfem disciplinárky už šest let, práci teď vykonává srozumitelněji než dřív a drží plus minus nastavený metr. Můžete vést disputaci, zda by řády neměly být přísnější, ale momentálně je klíčové, že se snaží pracovat s výraznou pomocí analytické komise průhledně. Neustřeluje jednou tak, podruhé onak, a čert aby se v tom vyznal.

Že na konci základní části napařil pardubickému Michalu Houdkovi přísných deset zápasů? Míním, že za tu „vraždu do hlavy“ v rychlosti a ze slepého úhlu právem.

Pardubický obránce Michal Houdek dostal desetizápasový trest.

Podobný zákrok v play off předvedl i litvínovský Jaks a všichni netrpělivě očekávali výši trestu. Verdikt: stop na čtyři duely. A Ujčík to mezi fanoušky schytal. Jenže tady podle pravidel nešlo o zásah do oblasti hlavy a krku, ale o napadení. A čtyři duely jsou maximální sazba.

Tudíž by neuškodilo řády aktualizovat, protože Jaksův zákrok byl též ohromně nebezpečný, přesto se lotyšský bek může těšit, že v play off ještě naskočí.

Další neshoda vznikla v případu „Flynn a Lev“. Plzeňský Jakub Lev dostal v předkole za vražení soupeře hlavou napřed do hrazení stopku na tři duely.

Liberecký Oscar Flynn si posedí za zákrok na Moravčíka o jedno utkání déle, přestože „jde situace ze třiceti procent za Moravčíkem“, jak Ujčík zhodnotil.

Přihlédl totiž k následkům, tedy že Moravčík odjel do nemocnice. Je to relevantní argument, neboť následky jako kritérium v řádech stojí.

Jen mě mate, že když se přihlédne k přitěžující okolnosti, nepřihlédne se i k polehčující okolnosti. Pakliže Moravčík o Flynnovi věděl, na střet se nepřipravil a ještě se sám sklonil a vystavil do zranitelné pozice, nemělo by se to na výši trestu projevit?

Ale nejde o nic závažně pohoršujícího. Spíš jestli by sami hráči neupustili od bezohledných faulů.