Třinec se zvedl v pravý čas a ve čtvrtfinále odvrátili předčasný konec sezony

Ztratili vedení 3:0 na zápasy. Přečkali dvě dlouhé série bez vstřeleného gólu, přičemž jedna trvala 95 minut a druhá 125. A přesto hokejoví Oceláři Třinec čtvrtfinále extraligy s Českými Budějovicemi zvládli.

Rozhodující sedmý duel doma vyhráli 2:0 a celou sérii 4:3. Nyní je čeká Sparta Praha, na jejímž ledě rozjedou semifinále v úterý v 18.30.

„Znovu Sparta,“ připomněl třinecký útočník Miloš Roman, že se s ní v play off střetli i v minulých dvou letech. Loni ji porazili ve čtvrtfinále a rok před tím ve finále shodně 4:2 na zápasy. „Takže zase to bude náročná série, náročná utkání. Víme, co můžeme v O2 Aréně čekat. Budou to vyhrocené duely,“ dodal Roman.

Právě on souboj s Českými Budějovicemi rozhodl, když dal v 50. minutě čtvrtečního utkání vítězný gól.

„Byla to výborná robota celé lajny, Peťo Vrána vybojoval puk, poslal ho nahoru, Polyho (Poláškova) střela na bránu, odraz od Dana Kurovského a už jsem měl před sebou prázdnou bránu. Šlo jen o to kotouč trefit. Velké emoce,“ popsal rozhodující moment Miloš Roman.

Perfektní práci odvedl kapitán Petr Vrána.

„Také jsem mu říkal, že jsem nevěděl, že se umí takhle rozjet,“ usmál se obránce Adam Polášek. „Řekl, že i jeho překvapilo, jak si sám pro sebe nahodil puk a dojel ho. Hrášek (brankář Hrachovina) co vidí, to chytne. Takový gól jsme potřebovali. Havran (Vrána) to udělal suprově, přihrál mi na modrou a moje práce byla hodit puk na bránu. Kuro (Kurovský) se plete přesně tam, kde má být, sáhne do toho a je to gól do prázdné brány. Přesně tyhle momenty jsou v play off potřeba.“

Třinečtí se trefili po dlouhých 125 minutách...

„Tentokrát jsme se od začátku tlačili do branky a ta aktivita přinesla ten gól, stačilo zůstat trpěliví, nebláznit jen dopředu, ale pohlídat si to i vzadu,“ podotkl Roman.

Výhru pečetil Čacho gólem do prázdné branky, když hosté hráli v oslabení a bez brankáře.

Co se ale s Oceláři stalo, že v sérii ztratili třízápasové vedení?

„To je těžké říct. Rozhoduje hrozně moc faktorů, detaily. To bychom museli probírat všechny, ať souboje, blokování střel, založení útoku... Toho je moc. Jakmile jeden detail vypadne, může zahýbat celým zápasem,“ odpověděl Adam Polášek.

„Soupeři si k tomu určitě něco řekli, aby něco změnili a tlačili se více do brány, když se série přesunula do Budějovic,“ dodal Miloš Roman.

Nabádali se Oceláři před sedmým utkáním hlavně ke klidu?

„Zůstat v klidu v tak důležitém utkání je velmi náročné, všichni jsme od rána cítili nervozitu, ale ta odpadne s prvním buly, když začnete hrát. Za tou výhrou jsme si šli a na nic jiného nemysleli,“ prohlásil Roman.

Podle třineckého trenéra Zdeňka Motáka bylo důležité, že pracovali tak, aby v sedmém střetnutí byli patřičně sebevědomí. „Abychom si věřili navzájem, ve své kvality. Kluci utkání odpracovali naplno a plnili roli, jaká byla potřeba,“ těšilo Motáka mimo jiné i to, že góly vstřelili hráči, kteří je tolik nedávají.

Třinečtí po minulých čtyřech titulech postup do semifinále vydřeli. A zachránili si sezonu.

„Vypadnout by samozřejmě bylo zklamání,“ řekl Zdeněk Moták. „Byli jsme v situaci, že přemýšlíš a myslíš, co všechno se může stát. V sérii vedeš tři nula, paráda, už to skončí, nazdar. Jenže najednou to je tři tři a teď takový zápas... To je paráda, to je se vším všudy, to je třeba i zachráněná sezona. My jsme ale měli kvalitní základní část, jeden bod nám chyběl do stovky bodů. Možná nám lehce uškodila ta pauza, v níž se hrálo předkolo play off.“

Leč to už je pryč.

Před třineckými hokejisty v cestě do finále stojí další náročná překážka – pražská Sparta.