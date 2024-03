Dokončí Budějovice velkolepý obrat? Kluci dýchají jeden za druhého, říká kouč

„Historie to bude, až se to opravdu stane,“ upozorňuje brankář Motoru Dominik Hrachovina.

Na jihu Čech nicméně panuje hokejová euforie. Vyprodaná hala si užila povedený výkon svého týmu, který po výhře 3:0 v šestém čtvrtfinále poslal sérii do rozhodující řežby. Skákala celá aréna, nechyběly mexické vlny a fanoušci soupeře vyprovodili skandováním „už vám to letí“ v reakci na to, že Oceláři využili k cestě napříč celou republikou letadlo a v pondělí odpoledne přistáli na vloni otevřeném budějovickém letišti.

ONLINE: Třinec – Budějovice podrobná reportáž z rozhodujícího čtvrtfinále od 17:00

„Mají neomezené možnosti, tak letěli letadlem. Za mě je to normální. Když na to mají peníze, tak proč ne. Já bych letěl taky,“ uvedl Hrachovina. S nadsázkou po utkání glosoval, že pokud někdo zaplatí hydroplán, také se do Slezska rádi proletí. Nestalo se a Motor včera po obědě odjel k polským hranicím klasicky autobusem.

„Nám to tak stačí. Je to věc každé organizace, ale nebyli první, kdo se pro to rozhodl,“ přidal budějovický kouč Ladislav Čihák.

Úterní výhra je další psychickou vzpruhou pro Motor, který s každým zápasem získává větší odvahu a sílu. Už jen když srovnáte z 0:3 na 3:3, překvapíte velkého favorita a vítěze posledních čtyř titulů, který na čtvrtfinále přiletí letadlem a pak nedá v zápase ani gól, tak to zabolí. „Je to pro nás psychologický bonus,“ přikývl trenér.

Třinečtí nechtějí dát najevo zklamání. Pořád mají ještě jednu šanci sérii ukončit, ale teď už ji bude mít i soupeř. A také na ledě bylo znát, že v šestém duelu z jejich strany přibylo dohrávání po odpískání, diskusí s rozhodčím a frustrace. Nejvíc patrná byla na exbudějovickém útočníkovi Danielu Voženílkovi. Ten zapsal všechny tři tresty hostů a hlavně po krosčeku do obličeje Milana Doudery mohl být rád, že zápas dohrál.

9 bodů posbírali Jáchym Kondelík (4+5) a Milan Gulaš (7+2). Dělí se o vedení v produktivitě..

„Každý chce hrát velké zápasy, jako jsou ty rozhodující v sérii. Nastoupíme doma, připravíme se co nejlépe a těšíme se na to,“ zdůraznil Voženílek.

Jeho bývalý třinecký spoluhráč Milan Doudera mu zákrok nevyčítal. „Hokejka se mu svezla po chráničích do pusy. Naštěstí zuby vydržely. To je hokej, takové zákroky se stávají. Nic mu nezazlívám,“ určil. Pro něj to je specifická série. V Třinci získal všechny čtyři poslední tituly, poprvé v extralize změnil dres a hned s ním vede napínavé čtvrtfinále.

Tým je semknutý, říká kouč

Sedmý zápas, to nebude nic pro slabé povahy. Nikdo už neuhne, necouvne. Každá chyba už tentokrát pro oba celky může znamenat konec sezony. A v případě Ocelářů i závěr jejich vítězné šňůry třinácti úspěšných sérií play off za sebou. „Stále můžeme jenom získat,“ shrnul gólman Hrachovina.

Brankář Motoru vnímá, kde nastal zlom v sérii. „Začali jsme být trošku svině. Oni umí hrát svůj hokej, své DNA, které používají několik let. My jsme se to chvíli učili, tři zápasy jsme za to platili daň. Teď jsme zpátky,“ zhodnotil.

29 vhazování vyhráli hráči Motoru v šestém zápase. Bylo to o dvě víc než soupeř.

Hrachovina cítí, že tým je odolný a na tak důležité zápasy se zvládne zkoncentrovat. Podobně to vidí i trenér Čihák. „Určitě se z toho nepoděláme. Urvali jsme tři zápasy v řadě a tým je semknutý. Má až neuvěřitelné odhodlání. Cítím, jak kluci dýchají jeden za druhého. Víme, že Třinec je doma silný, ale budeme bojovat na maximum,“ prohlásil. Poslední utkání nedohrál hvězdný útočník Martin Růžička. Třinci nevyšel ani tah s výměnou brankářů, když Ondřej Kacetl inkasoval hned z první střely od Milana Gulaše a tým k výhře nedovedl. Stejně jako jeho parťák Marek Mazanec však jinak chytal velmi dobře.

„Připravovali jsme se na oba gólmany. Když jsme viděli, že jde do branky Kacetl a dlouho nechytal, tak jsme chtěli hodně střílet. A Guli ho hned na začátku propálil,“ řekl kouč Čihák.

Chceme zpátky na semifinále

Kdo tedy bude šťastnější a projde do semifinále? Pro Oceláře mluví zkušenosti, domácí prostředí i úvodní náskok. Trumfy Motoru jsou v aktuální formě a sebevědomí, menším tlaku a celkově psychické výhodě. „Bude to znovu o detailech. Kdo bude chtít víc, ten postoupí,“ předpověděl trenér Motoru.

Trenér Českých Budějovic Ladislav Čihák hovoří s Brantem Harrisem, vpravo stojí Jáchym Kondelík.

Postup je otevřený i podle Hrachoviny. „Poslední krok je nejtěžší. Uspěje ten, kdo bude víc chtít a bude mít na své straně štěstí. Chceme se ještě vrátit do Budějovic na semifinále. Z atmosféry jsem měl až husí kůži,“ přiznal.

Hokejové šílenství na jihu Čech graduje. Rozhodující zápas čtvrtfinálové série se bude dokonce promítat na náměstí Přemysla Otakara II., kde bude velkoplošná obrazovka. Do Slezska zároveň znovu míří početná skupina příznivců.