Hovorkův postup do NHL mě hřeje, říká šéf budějovického hokeje Bednařík

Co vám běželo hlavou, když jste z Třince sledoval plné budějovické náměstí při 7. čtvrtfinále?

Měl jsem z toho obrovskou radost. Ještě jednou děkuji panu hejtmanovi a paní primátorce, že akci zorganizovali, a fanouškům, že i v dešti přišli koukat a fandit na dálku.

Napadlo vás, že by se někdy něco takového zorganizovalo?

Už několikrát se o tom uvažovalo, ale nikdy se to nedotáhlo.

Jak ještě víc využít současné nadšení fanoušků?

Úplně necítím, že by nadšení pro hokej bylo letos po sezoně výrazně větší. V klubu jsme už celkem dlouho a řekl bych, že nálada fanoušků je dobrá po celou dobu, třebaže jsme zažili i několik horších období. Ale myslím, že ta veselejší výrazně převládají. Letos jsme byli blízko k historickému milníku a prvnímu obratu v sérii z 0:3 na 4:3. I když to těsně uniklo, tak to byla fajn sezona.

Průměrná domácí návštěvnost v základní části byla nejvyšší za 45 let, konkrétně 6 132 diváků. Proč rekord padl zrovna nyní?

Celkově měla extraliga výbornou návštěvnost a vím, že lidé začali víc chodit na sport v celé Evropě. Koncepčně chceme hrát AAA hokej (aktivní, agresivní, atraktivní, pozn. red.), bavit diváky a to se letos dařilo. Od znovuzaložení klubu návštěvnost postupně stoupala. Dlouho byla kolem 5 800 diváků a nárůst přes šest tisíc jsem čekal s postupem do extraligy. Ale zhatil to covid.

Fanoušci Českých Budějovic na náměstí Přemysla Otakara II.

Naopak na dva zápasy předkola play off dorazilo „jen“ 5 702 a 5 803 diváků. Bylo to vyššími cenami lístků?

Spíš ne. Není to nic, co bychom neznali z předchozích sezon, že návštěvnost na předkolo bývá o něco nižší. Možná to má na svědomí i nešťastný název a trochu to sérii degraduje. Přitom jde o první kolo play off.

Posunula se za rok uvažovaná rekonstrukce Budvar arény?

S představiteli města si o úpravách povídáme přes deset let. Co bychom rádi zlepšili, to víme dost přesně. Některé věci se i dotáhly. Ve snahách neustáváme a pevně věřím, že se něco podaří v dohledné době opět provést.

V sérii s Třincem se hodně řešilo letadlo, kterým se soupeř dopravil na šesté čtvrtfinále. Také jste alespoň vážně zauvažovali, že byste letěli na sedmé utkání?

Sami jsme o tom neuvažovali. Ale dostali jsme nabídku, kdy mi po šestém utkání v noci volal hejtman Martin Kuba, že by nám společně s dalšími podnikateli dokázali let zajistit a zaplatit. My už ale měli všechno na další dva dny připravené a naplánované. Třeba se jednou stane možnost létat k důležitým utkáním či zápasům play off standardem a to bychom brali. Jednorázově nám to nedávalo tak docela smysl a bylo to skutečně narychlo.

Není to škoda, když by to klub nic nestálo?

Nemyslím si, že by nám to prohrálo letadlo, respektive autobus. Zásadnější vliv na rozhodující utkání a konečný výsledek vidím v nastřelené horní tyčce Adamem Kubíkem a pro nás nešťastný odraz kotouče od brusle Romana Vráblíka před otevřenou bránu. Kdyby stálo štěstí při nás, mohli jsme to být my, kdo by hrál semifinále. A co se týče příběhu letu Třince. Čerpám-li informace z médií, a jiné nemám, pak se Třinec rozhodl přijmout neočekávanou nabídku na let od jednoho ze svých partnerů, aby po prohraném utkání v Budvar aréně bylo ticho, a následně až po vyhraném sedmém utkání jsme se z médií dozvěděli o geniálním tahu a kalkulu Třince. Tak si vyberte.

V play off jste obdrželi hned několik trestů od disciplinární komise a letošní rok v tom nebyl výjimkou. Nepřijde vám to už zvláštní?

Když porovnám, za co dostal trest na dva zápasy Honza Ordoš a Tomáš Chlubna, za co jednou stál Honza Štencel, a pak vidím zákrok sparťanského Michala Řepíka, který dostal také dva zápasy, tak je naše důvěra k rozhodování předsedy disciplinární komisi zase o něco menší.

Jak vůbec může vést disciplinární komisi Viktor Ujčík, trenér prvoligového týmu Jihlavy?

(smích) Tak, že je každoročně APK zvolen. Ono ale není vlastně moc o čem rozhodovat. Nepamatuji, že by byl jiný kandidát. Při profesionalizaci ligy by bylo jistě víc než vhodné, aby disciplinární komisi řídil nezávislý šéf na plný úvazek. To je naše nejzásadnější připomínka k obsazení postu předsedy disciplinární komise. I když je jasné, že s rozhodováním bude i tak alespoň někdy panovat nespokojenost. Jde nám ale o to, aby rozhodovací proces měl jasnou strukturu a nebyl závislý na tom, kolik zbude předsedovi času na klíčová rozhodnutí vedle jeho hlavní pracovní náplně, kterou je trénování úspěšného prvoligového týmu.

Mikuláš Hovorka míří do NHL. Za dva roky od příchodu ze Slavie se ohromně zlepšil, že?

Jeho příběh mě moc hřeje na duši. Někdy slýchám, že v první lize nejsou hráči, na které má cenu se dívat. V Motoru máme jinou zkušenost. Vytáhli jsme mateřským klubem odepsaného Dana Voženílka, i když souhlasím, že zásadní kariérní posun udělal v Třinci. Mikuláš Hovorka za sebou také neměl žádnou zářnou minulost. Dostali jsme tip, dali jsme mu šanci a dopadlo to hlavně díky jeho píli skvěle. Držíme mu palce, ať se mu daří i v zámoří.

Mikuláš Hovorka.

Co pro vás finančně znamená, když hráč odejde do NHL?

Když odchází hráč, který vyrůstal v Čechách, tak je to zajímavé. Jsou to nižší jednotky milionů korun. Počítají se poslední čtyři sezony s tím, že ta uplynulá má výrazně nejvyšší koeficient, ta předchozí o něco nižší a tak dále. Hovorka byl u nás poslední dva roky, takže získáme většinu z tabulkové hodnoty vyplacenou NHL.

Úspěšnou sezonu jste zaznamenali i z pohledu financí?

Ještě nemáme účetní období uzavřené, ale dopadne dobře.

Motor do posledního kola základní části bojoval o elitní čtyřku. To by pro vás ekonomicky byla méně příznivá varianta, že?

Je to tak. Ale náš rozpočet je na takovou možnost dopředu připraven, takže z ekonomického hlediska můžeme být po základní části klidně první. A ze sportovního děláme vše pro to, aby se to tak stalo.

Do arény se vrátilo pivo Budvar a při zápase se vypilo 80 až 100 velkých sudů. Před sezonou jste hlásil, ať fanoušci pijí co nejvíc. Naplnili jste očekávání?

Vypilo se tolik piva, že jsme dosáhli na všechny finanční bonusy, které jsme s Budvarem měli smluvně za výtoč domluvené. Myslím, že jsou všichni spokojení. Naše spolupráce je víceletá.

Zůstávají i další hlavní partneři?

Ano. Je skvělé a pro nás moc důležité, že jsme před letošní sezonou s největšími partnery uzavřeli víceleté kontrakty. Právě to nám umožňuje nabízet hráčům i víceleté kontrakty s menším rizikem jejich případného budoucího neplnění. V minulosti byla drtivá většina všech kontraktů s partnery jednoletých a to vám do budoucna moc jistoty nedávalo. Svazovalo nám to ruce při odpovědném chování se ke klubu, v nabízení víceletých hráčských smluv, ale i v čase, kdy jsme mohli začít nabízet prodlužování končících smluv. Dokud nevidíte na peníze, alespoň jejich většinu pro následující sezonu, moc si vyskakovat nemůžete.

Změní se ceny permanentních karet?

Budou o něco dražší. Přece jen se inflace do ekonomiky klubu výrazně promítá a loni jsme nezdražovali. Prodej by měl začít klasicky do poloviny května.

Motor proti Plzni, to by měl být jeden z duelů Winter Classic v prosinci na Letenské pláni v Praze. Jak je to reálné?¨

To neumím říct. Byli jsme osloveni, bez váhání pozvání přijali. Pro naše fanoušky, a myslím, že právě díky nim nás oslovili, to bude milé zpestření. Tak snad to letos vyjde. Není to poprvé, co jsme se něčeho podobného měli účastnit.

Juniorka mohla po roce opět sestoupit z nejvyšší soutěže, zachránila se až v posledním utkání sezony. Byla by to znovu velká potíž?

Byla a jsem rád, že to juniorka zvládla.