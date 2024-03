Třinecký Vrána: Musíme hrát od začátku na sto procent a urvat poslední bod

Jaké nedělní utkání bylo?

Těžké na hlavu. Dostali jsme se do díry nula dva. Měli jsme výborný začátek třetí třetiny, ale bohužel jsme udělali chybu a soupeř vstřelil rozhodující gól. Nebylo to jednoduché a nejsem si jistý, jestli bychom si výhru zasloužili.

Bylo střetnutí náročné i tím, že jste vyrovnali, ale na obrat už nedosáhli, byť jste měli přesilovku pěti proti třem?

Také. Opticky to vypadalo, že jsme tlačili celou třetinu, ale čtyři minuty před koncem jsme dostali gól a už jsme nestačili reagovat.

Budějovice – Třinec Úterý 17.30 online

Jak vám rozhodčí vysvětlili vyloučení Tomáše Kundrátka ve druhé třetině na dvě plus dvě minuty za vysokou hůl, o němž rozhodli až po zhlédnutí videozáznamu?

Dozvěděl jsem se, že když si někdo lehne, tak se jdou podívat. Možná před sezonou jsme se s rozhodčími bavili, že pokud nebude jasné, zda jde o poranění, půjdou to prověřit. A tak se šli podívat na tu vysokou hůl. Těžko to posoudím, protože šlo o zákrok na stejného hráče jako předtím (to byl na dvě plus dvě minuty za faul na Tomana vyloučený Dravecký – pozn. red.).

Každopádně jste podruhé během krátké doby hráli čtyři minuty v oslabení.

Ano, druhá věc je, že jít v takovém zápase dvakrát na čtyři minuty za vysokou hůl na trestnou lavici, by se stávat nemělo. Skoro jsme se ubránili, ale na konci toho druhého oslabení (16 vteřin před vypršením trestu – pozn. red.) jsme dostali gól, a tím to bylo nepříjemnější.

Třinečtí hokejisté Petr Vrána (vlevo) a Patrik Hrehorčák padají na soupeře z Českých Budějovic Jáchyma Kondelíka během čtvrtfinále play off.

Váš někdejší spoluhráč Milan Doudera po druhém utkání říkal, že České Budějovice jsou mladý tým, který se v play off učí. Jdou nahoru?

Každým utkáním získáváte nějaké zkušenosti, posouváte se dál. To je asi přirozený proces v hokejové kariéře. Vedli jsme ale tři nula a teď to je tři dva. Jedeme zpátky do Budějovic, kde musíme podat stoprocentní, zodpovědný výkon.

Ve čtvrtém utkání jste dali jeden gól, v neděli dvě třetiny žádný. Trenér lehce pozměnil útoky. Byl to potřebný impulz?

Někdy je potřeba trošičku impulz dát. Nevím, jestli to bylo tím, ale Vilo Čacho (posunul se do prvního útoku – pozn. red.) hned vstřelil gól, dostali jsem se do tempa a vyrovnali. Relativně oživení zafungovalo, ale bohužel nebyli jsme schopni stav otočit.

Je momentálně největší třinecký problém koncovka?

Nejsme produktivní, jak bychom měli být. Tak to je. Mají výborného gólmana, hrají obětavě, v neděli zablokovali spoustu střel. Play off není jednoduché a my jsme si vědomi, že jsme těch gólů moc nedali. Musíme hrát zodpovědněji, abychom nedostali o gól víc, než sami dáme. Musíme se s tím porvat.

Máte zkušené mužstvo. Víte, jak sérii dotáhnout k postupu?

Možná mají mladší tým, nebo několik mladších hráčů, ale nejsou to žádní... Je tam Milan Gulaš, Milan Doudera, Michal Gulaši, kteří odehráli spoustu zápasů. To samé je na naší straně. Je to na nás. Teď si musíme odpočinout, připravit se na další utkání a urvat poslední bod. Hlavně se musíme snažit, aby výkon byl stoprocentní ze startu až do konce zápasu.

Jedním ze soupeřových mladíků je urostlý útočník Jáchym Kondelík. Jsou souboje s ním hodně náročné?

Každý mančaft má někoho silného, velkého. Je to mladý kluk, plný energie. Má proporce, takže není jednoduché s ním bojovat. Musíme na něj vymyslet něco jiného. Někdy to není o síle, ale o pohybu a chytrosti.