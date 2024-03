Ordoš nazouval brusle přes bolest. Čtvrtfinále hrál se zlomeninou u kotníku

„V den odjezdu do Třince k prvnímu zápasu série jsem dostal na tréninku při nácviku přesilovky golfákem do nohy. Hned jsem věděl, když jsem sundal brusli, že to není úplně dobré. Jelikož jsme brzy po tréninku odjížděli, nedělal se rentgen, nic, jen jsme to s paní fyzioterapeutkou obvázali, aby mi noha po cestě nenatekla,“ řekl Ordoš.

Po více než 400 km dlouhé cestě ale nemohl chodit a druhý den měl před rozbruslením problém obout si brusle. „Bylo mi jasné, že je to špatné. Protože jsem ale nehrál celé předkolo, nepřemýšlel jsem nad tím, že bych nenastoupil. Vzal jsem si prášky na bolest a snažil se to odehrát, jak nejlépe jsem mohl,“ uvedl odchovanec Ústí nad Labem, který část předkola play off proti Karlovým Varům vynechal kvůli disciplinárnímu trestu.

Ordoš odehrál oba zápasy na ledě Ocelářů a po návratu do Českých Budějovic podstoupil vyšetření, které odhalilo zlomeninu u kotníku. „V docela blbém místě, na které jde veškerá váha při každé změně směru a hlavně při prvních třech krocích. Musel jsem tomu tak trochu uzpůsobit svoji hru, snažil se hrát trochu chytřeji, víc na jistotu, ale samozřejmě to nebylo ideální. Cítil jsem, že mi chybí rychlost, ale to k tomu prostě patří,“ řekl Ordoš.

Extraligový šampion v dresu Liberce z roku 2016 se i přes nepříjemné zranění rozhodl dál hrát. „Doktor mi říkal, že normálně bych na to dva týdny vůbec neměl šlápnout. Ale také, že v brusli je noha fixovaná, tak by se snad nemělo nic stát. Tím, že šlo o play off, jsme se nakonec rozhodli, že do toho půjdeme,“ uvedl Ordoš. Zda se jeho stav nezhoršil, zjistí v úterý, kdy jej čeká další vyšetření. „Teď je to oteklé, mám v noze trochu zánět, jak se vůbec nehojila a dostávala stále záhul,“ řekl.